haon.hu PODCAST
39 perce
H szektor: Indul a Bajnokok Ligája!
A HAON sportpodcastjében, a H szektorban ezúttal Tóth Huba és Orosz Krisztofer beszélték ki az elmúlt időszak történéseit. A portál két sportújságírója elmondta, tovább lehet jutni a Bajnokok Ligája csoportköréből a DVSC Schaeffler csapatának, de ehhez elengedhetetlen a jó kezdés a Buducsnoszt ellen. Az adásban emellett szó esett a magyar labdarúgó-válogatott közelgő Írország elleni meccséről is, amelytől remélik, győztesen hagyjuk el a pályát.
A teljes adást itt hallgathatjátok meg:
Ezt ne hagyja ki!Azta!
1 órája
Gyönyörű szőke nő mellett tűnt fel Dzsudzsák Balázs - mutatjuk a fotót!
haon.hu PODCAST
- Rekordévet zár a Debreceni Extrémsport Park
- Hatalmas fesztivállal készülnek a fiataloknak Debrecentől alig egy órára!
- Videó! Bárány Donát: Remekül kezdtünk, a Ferencváros ellen minden szurkolónkra szükségünk lesz
- Varga Tibor történelmi sikerre készül a Magyar Nagydíjon
- Vajon feláll a Nyíregyháza elleni pofonból a DVSC?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre