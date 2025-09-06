szeptember 6., szombat

haon.hu PODCAST

39 perce

H szektor: Indul a Bajnokok Ligája!

Címkék#Orosz Krisztofer#Tóth Huba#haon podcast#Bajnokok Ligája#DVSC Schaeffler

Haon.hu

A HAON sportpodcastjében, a H szektorban ezúttal Tóth Huba és Orosz Krisztofer beszélték ki az elmúlt időszak történéseit. A portál két sportújságírója elmondta, tovább lehet jutni a Bajnokok Ligája csoportköréből a DVSC Schaeffler csapatának, de ehhez elengedhetetlen a jó kezdés a Buducsnoszt ellen. Az adásban emellett szó esett a magyar labdarúgó-válogatott közelgő Írország elleni meccséről is, amelytől remélik, győztesen hagyjuk el a pályát. 

A teljes adást itt hallgathatjátok meg:

 

haon.hu PODCAST

