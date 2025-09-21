szeptember 21., vasárnap

H szektor: Szép feladatok előtt a DVSC Schaeffler

A debreceni kézis hölgyek sűrű időszak előtt állnak.

Haon.hu

A HAON sportpodcastjében, a H szektorban ezúttal a DVSC Schaeffler szolgáltatta a legfőbb témát. A debreceni kézis hölgyek a következő hetekben szerda-szombat ritmusban fognak játszani, erről Molnár Szilárd, Tóth Huba és Orosz Krisztofer fejtették ki véleményüket. 

A teljes adást itt hallgathatjátok meg:

