1 órája
H szektor: Szép feladatok előtt a DVSC Schaeffler
A debreceni kézis hölgyek sűrű időszak előtt állnak.
A HAON sportpodcastjében, a H szektorban ezúttal a DVSC Schaeffler szolgáltatta a legfőbb témát. A debreceni kézis hölgyek a következő hetekben szerda-szombat ritmusban fognak játszani, erről Molnár Szilárd, Tóth Huba és Orosz Krisztofer fejtették ki véleményüket.
A teljes adást itt hallgathatjátok meg:
