2 órája
Elhunyt Dzsudzsák egykori edzője, az ismert hajdú-bihari játékvezető
Trénerként és bíróként is mindig azon volt, hogy a magyar labdarúgás szintet lépjen. Hatalmas űrt hagyott maga után, most rengetegen gyászolják.
– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt szeretett sporttársunk, Opre Mihály. Misi bácsi szakértelmével évtizedeken keresztül segítette a DVKLSZ munkáját. Emellett elismert és sikeres labdarúgó edző volt – közölte pénteken kora délután a gyászhírt a Debreceni Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség a Facebook-oldalán.
Gyász a sportvilágban
Opre Mihály korábban Dzsudzsák Balázs edzője is volt. A magyar válogatottsági rekordertől szép gesztus volt, hogy később a PSV Eindhovenhez is elhívta, a VIP tribünön ülve a holland televízió többször is mutatta a közvetítésben.
Élete volt a labdarúgás, minden téren igyekezett segíteni, a futball berkein belül rengetegen ismerték. A DVKLSZ bajnoki mérkőzései jövő héten egy perces gyászszünettel kezdődnek majd, mellyel tisztelegnek emléke előtt!
Portálunk vigasztalódást kíván Opre Mihály családjának.
