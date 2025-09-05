szeptember 5., péntek

Labdarúgás

2 órája

Elhunyt Dzsudzsák egykori edzője, az ismert hajdú-bihari játékvezető

Trénerként és bíróként is mindig azon volt, hogy a magyar labdarúgás szintet lépjen. Hatalmas űrt hagyott maga után, most rengetegen gyászolják.

Haon.hu

– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt szeretett sporttársunk, Opre Mihály. Misi bácsi szakértelmével évtizedeken keresztül segítette a DVKLSZ munkáját. Emellett elismert és sikeres labdarúgó edző volt – közölte pénteken kora délután a gyászhírt a Debreceni Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség a Facebook-oldalán.

Gyász: Elhunyt Opre Mihály
Forrás: DVKLSZ

Gyász a sportvilágban

Opre Mihály korábban Dzsudzsák Balázs edzője is volt. A magyar válogatottsági rekordertől szép gesztus volt, hogy később a PSV Eindhovenhez is elhívta, a VIP tribünön ülve a holland televízió többször is mutatta a közvetítésben.

Élete volt a labdarúgás, minden téren igyekezett segíteni, a futball berkein belül rengetegen ismerték. A DVKLSZ bajnoki mérkőzései jövő héten egy perces gyászszünettel kezdődnek majd, mellyel tisztelegnek emléke előtt! 

Portálunk vigasztalódást kíván Opre Mihály családjának.

 

