Elhunyt Dzsudzsák egykori edzője, az ismert hajdú-bihari játékvezető

– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt szeretett sporttársunk, Opre Mihály. Misi bácsi szakértelmével évtizedeken keresztül segítette a DVKLSZ munkáját. Emellett elismert és sikeres labdarúgó edző volt – közölte pénteken kora délután a gyászhírt a Debreceni Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség a Facebook-oldalán.

Gyász: Elhunyt Opre Mihály

Forrás: DVKLSZ

Gyász a sportvilágban

Opre Mihály korábban Dzsudzsák Balázs edzője is volt. A magyar válogatottsági rekordertől szép gesztus volt, hogy később a PSV Eindhovenhez is elhívta, a VIP tribünön ülve a holland televízió többször is mutatta a közvetítésben.

Élete volt a labdarúgás, minden téren igyekezett segíteni, a futball berkein belül rengetegen ismerték. A DVKLSZ bajnoki mérkőzései jövő héten egy perces gyászszünettel kezdődnek majd, mellyel tisztelegnek emléke előtt!

Portálunk vigasztalódást kíván Opre Mihály családjának.