Gennaro Gattuso úgy véli, edzőként a debreceni meccs volt a legőrültebb, amit átélt

Mint arról beszámoltunk, az olasz válogatott egy igencsak fordulatos mérkőzésen 5–4-re nyert Debrecenben az Izrael elleni vb-selejtezőn. Az itáliai együttes szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso a mérkőzést követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Észtország elleni fölényes siker után figyelmeztetett mindenkit, hogy a következő meccs sokkal nehezebb lesz, és a jóslata bevált hívta fel rá a figyelmet a Nemzeti Sport.

Gennaro Gattuso Debrecenben

Fotó: Katona Ákos

Edzői pályafutásom legőrültebb meccse volt, de ez az én gondom, nem a játékosoké. Őrültség volt így támadni, Izrael csak erre várt, minden alkalommal lekontráztak minket. A vezetésünk után kicsit mélyebben is védekezhettünk volna

– tette hozzá.

Gennaro Gattuso szerint röhejes gólokat kaptak

Az olasz szakvezető elismerte, hogy az elején meglepte őket az izraeli válogatott. – Nem voltunk túl élesek, ezen dolgoznunk kell. Őrült csapat a miénk, mert túl könnyű gólokat kaptunk. A srácok is tudják ezt. A játékosok elismerést érdemelnek a reakciójukért, de tény, nem kaphatunk ilyen röhejes gólokat. A csapatból nem hiányozhat a szilárdság. Még mindig nem igazán tudom felfogni, hogy mi történt. De ez adja a futball szépségét, most mi döntöttük el a meccset az utolsó pillanatokban – fogalmazott.

Az olasz játékosok a labdarúgó-szövetségüknek adott interjúja a VIVO AZZURRO TV-n érhető el.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az izraeli szövetségi kapitány, Ran Ben Simon a vereség ellenére is dicsérte csapatát.

Bár nem szereztünk pontokat, de megérdemeltük a szurkolóink bizalmát, és bizonyítottuk, hogy megtörhetetlenek vagyunk. Ezt a rendkívül bátor csapatot akartam látni

– mondta.