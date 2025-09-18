szeptember 18., csütörtök

Labdarúgás

43 perce

Hoppá! Új szerepben Dzsudzsák Balázs! És nem is a pályán...

Két válogatott labdarúgó a Mandiner kérdéseire is válaszolt a Puskás Arénánál. Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám soha nem hallott történeteket mesélt el.

Haon.hu

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott kedden 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés előtt Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám a szurkolók előtt Takács Rita műsorvezetővel beszélgetett a Puskás Arénánál felállított színpadon. A két válogatott futballista csapattársak a Debreceni VSC együttesénél: a 38 éves Dzsudzsák azzal, hogy 109-szeres szerepelt címeres mezben, a magyar válogatottsági csúcstartó, míg a 32 esztendős Lang eddig 70-szer játszott a válogatottban. Az apropó természetesen a portugálok elleni világbajnoki selejtező volt. Dzsudzsák Balázs visszaemlékezett a 2016-es Európa-bajnoki csoportmérkőzésre, amelyen háromszor is vezettünk a későbbi győztes ellen, és végül 3–3-as döntetlent értünk el. Azóta négy meccsen négyszer kaptunk ki tőlük. A duplázó ballábas klasszis szerint ez egy olyan találkozó volt, amit sohasem felejt el – írta a Mandiner. 

Dzsudzsák Balázs
Dzsudzsák Balázs jó sztorikat mesélt el. Forrás: MW-archív

Dzsudzsák Balázs: Tele vicces sztorikkal 

– Az Eb-k történetében enyém a két legcikibb gólörömöm – fogalmazott, amit azzal magyarázott, hogy mind a két ünneplésbe belesérült egy kicsit. A folytatásban a helyes táplálkozásról, az étrendről esett szó. Dzsudzsák aztán felidézte, hogy annak idején a Dárdai Pál irányított válogatott összetartásain hogyan falta az egész csapat a nagymamája töltött káposztáját, amelynek elfogyasztása hagyománnyá vált. 

– A legtöbb 150 darab volt, amit mama megcsinált, és soha nem volt olyan, hogy maradt volna belőle. A búcsúmeccsemen is ezt fogyasztottuk – mondta mosolyogva. 

Utána Takács Rita a szövetségi kapitányokat hozta szóba. – Nekem Várhidi Peti bá volt az első kapitányom, még gyerek voltam, amikor megadta nekem a bizalmat, a lehetőséget a régi Puskásban az olaszok ellen, amikor itthon meg tudtuk őket verni. Később tudtam meg, hogy az első félidő láttán döntötte el a PSV, hogy felveszi velünk a kapcsolatot”– mesélte Dzsudzsák Balázs. 

Dárdai Pállal kapcsolatban elmondta, hogy új szintre emelte a csapatépítő programokat, folyamatosan törekedett arra, hogy mindig jó legyen hangulat és közösen töltsenek időt. Egyszer a Piroska és a farkas klasszikus mesét is el kellett játszaniuk idősek társaságában, amihez csakis a Telkiben található eszközöket használhatták fel. Az előadáshoz kötelezően be kellett öltözniük, amit aztán Nyilasi Tibor értékelt. Dzsudzsák egyébként Piroska volt.

Ajánljuk még: 

Dzsudzsák Balázs bombagólja Portugália ellen: 

 

