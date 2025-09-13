DVSE: Soha rosszabb kezdést

Tisztességesen helytállt, sőt, többször alaposan megnehezítette a bajnoki ezüstérmes dolgát a DVSE-Master Good. Habár a végén érvényesült a papírforma és a Vasas győzött öttel, Kádár Kálmán együttese biztató játékkal rukkolt elő a hétfői szezonnyitón.

„Jól kezdtük a mérkőzést és meg is tudtuk lepni az ellenfelünket. A harmadik negyedben érthetetlen módon elfogytunk, ami döntően befolyásolta a mérkőzést. A végén visszajöttünk és sikerült fentebb zárkózni, de a Vasas van annyira erős csapat, hogy jól kezelte ezt a szituációt is és megérdemelten győzött, gratulálok ellenfelünknek.” – nyilatkozott a gárda honlapján a lefújást követően Kádár Kálmán, a DVSE-Master Good vezetőedzője.

A DVSE a következő bajnokiját az OB1 és a Bajnokok Ligája címvédő Ferencváros otthonában játssza október 11-én.