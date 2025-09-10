A Vasast fogadja a Loki

A héten hazai pályán is bemutatkozik a DVSC Schaeffler együttese, előbb szerdán 18 órától a Vasast fogadja a bajnokságban, majd szombaton 16 órától a Gloria Bistrita lesz az ellenfél a Hódosban, de már a Bajnokok Ligájában.A Loki és a Vasas is győzelemmel kezdte a hazai pontvadászatot: Csernyánszki Liliánáék 33–23-ra nyertek Fehérváron, míg a fővárosiak a Dunaújvárost múlták felül 27–25-re.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Vasas kerete jelentősen átalakult a tavalyi szezonhoz képest: heten távoztak, míg kilencen – Tóth Nikolett (kapus), Vártok Ramóna (kapus), Arany Rebeka (jobbszélső), Csire Fanni (balszélső), Tóth Nikolett (irányító), valamint az utánpótlásból felkerülő Gáspár Dorka, Fekete Mirella, Nagy Lili és Timár Szonja – csatlakoztak Konkoly Csaba együtteséhez. Azok a debreceni szurkolók, akik nem tudnak a helyszínen szurkolni a lányoknak, az MKSZ Kézilabda YouTube-csatornáján élőben követhetik az összecsapást.