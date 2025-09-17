Hét DVSC-Schaeffler-játékos a válogatottaknál

A DVSC Schaeffler csapatából heten kaptak válogatott meghívót erre a hétre – írta a dvsckezilabda.hu. – Kezdjük a legnépesebb csoporttal, Grosch Vivien, Petrus Mirtill és Tóvizi Petra a magyar válogatottal készül a héten, s természetesen ott van a kerettel Szilágyi Zoltán is, aki Golovin Vlagyimir munkáját segíti. A mieink kétszer is pályára lépnek a héten. Csütörtökön zárt kapuk mögött, szombaton 16 órakor pedig közönség előtt játszanak Tatabányán, Svédország ellen. A svéd keretnek tagja Kristin Thorleifsdóttir, így ő a decemberi Európa-bajnokság után újra csapattársai ellen kézilabdázik. Érdekesség, hogy Tóvizi Petrát választották meg csapatkapitány-helyettesnek, míg a cséká Klujber Katrin lett.

