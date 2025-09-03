DVSC Schaeffler: Tudják mi vár rájuk az ősszel

Véget ért a várakozás, a DVSC Schaeffler kézilabdázói számára is elkezdődik a szezon: a Loki a Fehérvár otthonában kezdi meg a küzdelmeket szerdán, 18 órától. A klub múlt pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, a bajnokságban a dobogó, a Bajnokok Ligájában a kieséses szakaszba kerülés, míg a Magyar Kupában a legjobb négy közé kerülés a cél.

Szilágyi Zoltán vezetőedző vezetésével július közepétől hét hetet készült együtt a gárda. A nyári igazolások közül a francia válogatott jobbszélső Alicia Toublanc és a lengyel válogatott kapus, Adrianna Placzek is végigdolgozta az elmúlt időszakot, sajnos a svéd válogatott irányító Daniela De Jong még nem tudott bekapcsolódni a munkába.

Véget ért a várakozás, a DVSC Schaeffler kézilabdázói számára is elkezdődik a szezon.

Forrás: Katona Ákos

DVSC Schaeffler: Van már tapasztalatuk

Szilágyi Zoltán portálunknak elmondta, az eltervezett munkát elvégezték, egy kis hiányérzete csak a sérülések miatt van. – A terhelés és a munka miatt sajnos ez előfordul, elkapott bennünket egy sérüléshullám, ami miatt kulcsjátékosok hiányoztak a mérkőzésekről.

Ettől függetlenül viszont tényleg elégedett vagyok azzal, ahogy a csapat dolgozott, és amit láttam a mérkőzéseken.

Bízom benne, hogy a sérültek közül Hámori Konszuéla, Kristin Thorleifsdóttir és Alicia Toublanc már szerdán bevethető lesz – sajnos Daniela De Jongra biztos, hogy egy ideig még nem tudunk számítani – ecsetelte a szakember.

A hiányzások miatt az utolsó, Crvena Zvezda elleni edzőmérkőzésen két fiatal, Ratalics Luca és Baranyi Dorottya is lehetőséget kapott a bizonyításra. Szilágyi Zoltán szerint övék a jövő, de a mostani szezonban még nem rájuk hárul majd a főszerep. – Mindketten nagyon tehetségesek, és remekül éltek azzal a lehetőséggel, amit kaptak. Nnagyon biztató volt, amit láttam tőlük minden szempontból. Megvan rá minden esélyük, hogy majd meghatározó játékosai legyenek a csapatnak, de ahhoz még idő kell – hangsúlyozta.