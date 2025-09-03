1 órája
DVSC Schaeffler: Tudják mi vár rájuk az ősszel
Szilágyi Zoltán reméli, már szerdán többen is bevethető lesznek a korábbi sérültek közül. A bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is elkezdi a héten a küzdelmeket a DVSC Schaeffler kézilabda együttese.
Véget ért a várakozás, a DVSC Schaeffler kézilabdázói számára is elkezdődik a szezon: a Loki a Fehérvár otthonában kezdi meg a küzdelmeket szerdán, 18 órától. A klub múlt pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, a bajnokságban a dobogó, a Bajnokok Ligájában a kieséses szakaszba kerülés, míg a Magyar Kupában a legjobb négy közé kerülés a cél.
Szilágyi Zoltán vezetőedző vezetésével július közepétől hét hetet készült együtt a gárda. A nyári igazolások közül a francia válogatott jobbszélső Alicia Toublanc és a lengyel válogatott kapus, Adrianna Placzek is végigdolgozta az elmúlt időszakot, sajnos a svéd válogatott irányító Daniela De Jong még nem tudott bekapcsolódni a munkába.
DVSC Schaeffler: Van már tapasztalatuk
Szilágyi Zoltán portálunknak elmondta, az eltervezett munkát elvégezték, egy kis hiányérzete csak a sérülések miatt van. – A terhelés és a munka miatt sajnos ez előfordul, elkapott bennünket egy sérüléshullám, ami miatt kulcsjátékosok hiányoztak a mérkőzésekről.
Ettől függetlenül viszont tényleg elégedett vagyok azzal, ahogy a csapat dolgozott, és amit láttam a mérkőzéseken.
Bízom benne, hogy a sérültek közül Hámori Konszuéla, Kristin Thorleifsdóttir és Alicia Toublanc már szerdán bevethető lesz – sajnos Daniela De Jongra biztos, hogy egy ideig még nem tudunk számítani – ecsetelte a szakember.
A hiányzások miatt az utolsó, Crvena Zvezda elleni edzőmérkőzésen két fiatal, Ratalics Luca és Baranyi Dorottya is lehetőséget kapott a bizonyításra. Szilágyi Zoltán szerint övék a jövő, de a mostani szezonban még nem rájuk hárul majd a főszerep. – Mindketten nagyon tehetségesek, és remekül éltek azzal a lehetőséggel, amit kaptak. Nnagyon biztató volt, amit láttam tőlük minden szempontból. Megvan rá minden esélyük, hogy majd meghatározó játékosai legyenek a csapatnak, de ahhoz még idő kell – hangsúlyozta.
A kettős terhelés ellenére ismét előrébb lépne a DVSC Schaeffler
Az ősszel a Bajnokok Ligája-szereplésnek – vasárnap 16 órától a Buducsnoszt vendége lesz a Loki – köszönhetően dupla terhelésnek lesz kitéve az együttes. Mivel két éve már sikeresen szerepelt a BL-ben a gárda, így már bőven van tapasztalata a szakmai stábnak a szituáció kezelésére. Ennek fényében Szilágyi Zoltán nem is akar túl sok dolgon változtatni. – A terhelési összetevőket nagyobb mértékben fogjuk figyelni, hiszen van erre szakemberünk a stábban. Természetesen fellapoztam a tavalyelőtti, őszi edzésterveket, és alapvetően hasonló módon fogjuk tudni a heti feladatokat felosztani, illetve elvégezni.
A heti két összecsapás miatt elsősorban a regeneráción és a megfelelő rotáción lesz majd a hangsúly
– emelte ki a tréner, aki szeretné, ha a stabil teljesítmény eredményekkel párosulna. – A bajnokságban továbbra is az a célunk, hogy bronzérmesek legyünk. A Bajnokok Ligájával kapcsolatban továbbra sem szeretnék semmifajta nyomást helyezni a csapatra. Szeretnénk jó teljesítményt nyújtani, célunk, hogy továbbjussunk a csoportból, viszont ez nem lehet elvárás a csapattól. Két évvel ezelőtt is ugyanilyen szemlélettel vágtunk neki a csoportkörnek, és nagyon jól teljesítettünk. Bízom benne, hogy ez most is működni fog – nyilatkozta Szilágyi Zoltán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Újítások
Ez a 75. szezon a női kézilabda-bajnokságban. A mezőnyben továbbra is 14 csapat szerepel, az idei szezonban újoncként a Kozármisleny KA és a NEKA csatlakozott. A lebonyolítás változatlan: az oda-visszavágós fordulók után hirdetnek bajnokot.
Zsíroskenyér, közös fotók, és remek hangulat – ilyen volt a Piros Fehér Piknik - fotókkal
A 2025 februárjában bevezetett videóismétlő rendszer (VR) új elemmel bővül: mostantól a gól/nem gól esetek is vizsgálhatók a videórendszerrel. További fejlesztés, hogy az új szezon kezdetével, de legkésőbb az ősz során minden első osztályú csapat hazai pályaként megjelölt létesítményében telepítik az elektronikus időkérőrendszert (ismertebb nevén Buzzer).
Az Alba Fehérvár KC-DVSC Schaeffler bajnoki összecsapást az M4 Sport kézilabdával foglalkozó YouTube-csatornája élőben közvetíti.
A Loki bajnoki menetrendje:
1. forduló, 2025.09.03., 18 óra: Alba Fehérvár–DVSC Schaeffler
A Debrecen Bajnokok Ligája mentrendje:
Új csapatkapitánnyal vág neki a szezonnak a DVSC Schaeffler!