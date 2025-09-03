szeptember 3., szerda

DVSC Schaeffler

1 órája

DVSC Schaeffler: Tudják mi vár rájuk az ősszel

Szilágyi Zoltán reméli, már szerdán többen is bevethető lesznek a korábbi sérültek közül. A bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is elkezdi a héten a küzdelmeket a DVSC Schaeffler kézilabda együttese.

Molnár Szilárd

Véget ért a várakozás, a DVSC Schaeffler kézilabdázói számára is elkezdődik a szezon: a Loki a Fehérvár otthonában kezdi meg a küzdelmeket szerdán, 18 órától. A klub múlt pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, a bajnokságban a dobogó, a Bajnokok Ligájában a kieséses szakaszba kerülés, míg a Magyar Kupában a legjobb négy közé kerülés a cél. 
Szilágyi Zoltán vezetőedző vezetésével július közepétől hét hetet készült együtt a gárda. A nyári igazolások közül a francia válogatott jobbszélső Alicia Toublanc és a lengyel válogatott kapus, Adrianna Placzek is végigdolgozta az elmúlt időszakot, sajnos a svéd válogatott irányító Daniela De Jong még nem tudott bekapcsolódni a munkába.

Forrás: Katona Ákos

DVSC Schaeffler: Van már tapasztalatuk

Szilágyi Zoltán portálunknak elmondta, az eltervezett munkát elvégezték, egy kis hiányérzete csak a sérülések miatt van. – A terhelés és a munka miatt sajnos ez előfordul, elkapott bennünket egy sérüléshullám, ami miatt kulcsjátékosok hiányoztak a mérkőzésekről.

Ettől függetlenül viszont tényleg elégedett vagyok azzal, ahogy a csapat dolgozott, és amit láttam a mérkőzéseken.

Bízom benne, hogy a sérültek közül Hámori Konszuéla, Kristin Thorleifsdóttir és Alicia Toublanc már szerdán bevethető lesz – sajnos Daniela De Jongra biztos, hogy egy ideig még nem tudunk számítani – ecsetelte a szakember.

A hiányzások miatt az utolsó, Crvena Zvezda elleni edzőmérkőzésen két fiatal, Ratalics Luca és Baranyi Dorottya is lehetőséget kapott a bizonyításra. Szilágyi Zoltán szerint övék a jövő, de a mostani szezonban még nem rájuk hárul majd a főszerep. – Mindketten nagyon tehetségesek, és remekül éltek azzal a lehetőséggel, amit kaptak. Nnagyon biztató volt, amit láttam tőlük minden szempontból. Megvan rá minden esélyük, hogy majd meghatározó játékosai legyenek a csapatnak, de ahhoz még idő kell – hangsúlyozta.

Az ősszel a Bajnokok Ligája-szereplésnek – vasárnap 16 órától a Buducsnoszt vendége lesz a Loki – köszönhetően dupla terhelésnek lesz kitéve az együttes. Mivel két éve már sikeresen szerepelt a BL-ben a gárda, így már bőven van tapasztalata a szakmai stábnak a szituáció kezelésére. Ennek fényében Szilágyi Zoltán nem is akar túl sok dolgon változtatni. – A terhelési összetevőket nagyobb mértékben fogjuk figyelni, hiszen van erre szakemberünk a stábban. Természetesen fellapoztam a tavalyelőtti, őszi edzésterveket, és alapvetően hasonló módon fogjuk tudni a heti feladatokat felosztani, illetve elvégezni.

A heti két összecsapás miatt elsősorban a regeneráción és a megfelelő rotáción lesz majd a hangsúly

– emelte ki a tréner, aki szeretné, ha a stabil teljesítmény eredményekkel párosulna. – A bajnokságban továbbra is az a célunk, hogy bronzérmesek legyünk. A Bajnokok Ligájával kapcsolatban továbbra sem szeretnék semmifajta nyomást helyezni a csapatra. Szeretnénk jó teljesítményt nyújtani, célunk, hogy továbbjussunk a csoportból, viszont ez nem lehet elvárás a csapattól. Két évvel ezelőtt is ugyanilyen szemlélettel vágtunk neki a csoportkörnek, és nagyon jól teljesítettünk. Bízom benne, hogy ez most is működni fog – nyilatkozta Szilágyi Zoltán. 

Újítások

Ez a 75. szezon a női kézilabda-bajnokságban. A mezőnyben továbbra is 14 csapat szerepel, az idei szezonban újoncként a Kozármisleny KA és a NEKA csatlakozott. A lebonyolítás változatlan: az oda-visszavágós fordulók után hirdetnek bajnokot.

A 2025 februárjában bevezetett videóismétlő rendszer (VR) új elemmel bővül: mostantól a gól/nem gól esetek is vizsgálhatók a videórendszerrel. További fejlesztés, hogy az új szezon kezdetével, de legkésőbb az ősz során minden első osztályú csapat hazai pályaként megjelölt létesítményében telepítik az elektronikus időkérőrendszert (ismertebb nevén Buzzer).

Az Alba Fehérvár KC-DVSC Schaeffler bajnoki összecsapást az M4 Sport kézilabdával foglalkozó YouTube-csatornája élőben közvetíti.

A Loki bajnoki menetrendje:

1. forduló, 2025.09.03., 18 óra: Alba Fehérvár–DVSC Schaeffler
2. forduló, 2025.09.10., 18 óra: DVSC Schaeffler–Vasas SC
3. forduló, 2024.09.24., 18 óra: Esztergom–DVSC Schaeffler
4. forduló, 2025.10.01., 18 óra: DVSC Schaeffler–DKKA
5. forduló, 2025.10.11., 16 óra: Budaörs–DVSC Schaeffler
6. forduló, 2025.10.22., 17 óra: NEKA–DVSC Schaeffler
7. forduló, 2025.10.29., 18 óra: DVSC Schaeffler–Szombathely
8. forduló, 2025.11.12., 18 óra: Mosonmagyaróvár–DVSC Schaeffler
9. forduló, 2025.12.30., 18 óra: DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE
10. forduló, 2026.01.06., 18 óra: Vác–DVSC Schaeffler
11. forduló, 2026.01.14., 18 óra: DVSC Schaeffler–FTC
12. forduló, 2026.01.20., 18 óra: Győri Audi ETO–DVSC Schaeffler 
13. forduló, 2026.01.31., 18 óra: DVSC Schaeffler–Kozármisleny
14. forduló, 2026.02.04., 18 óra: DVSC Schaeffler–Alba Fehérvár
15. forduló, 2026.02.18., 18 óra: Vasas–DVSC Schaeffler 
16. forduló, 2026.02.28., 18 óra: DVSC Schaeffler–Esztergom
17. forduló, 2026.03.14., 17 óra: DKKA–DVSC Schaeffler
18. forduló, 2026.03.21., 18 óra: DVSC Schaeffler–Budaörs
19. forduló, 2026.03.28., 18 óra: DVSC Schaeffler–NEKA
20. forduló, 2026.04.04., 18 óra: Szombathely–DVSC Schaeffler
21. forduló, 2026.04.18., 18 óra: DVSC Schaeffler–Mosonmagyaróvár
22. forduló, 2026.04.25., 18 óra: Kisvárda –DVSC Schaeffler
23. forduló, 2026.05.09., 18 óra: DVSC Schaeffler–Vác
24. forduló, 2026.05.16., 17 óra: FTC–DVSC Schaeffler
25. forduló, 2026.05.24., 18 óra: DVSC Schaeffler–Győr 
26. forduló, 2026.05.31., 18 óra: Kozármisleny–DVSC Schaeffler

A Debrecen Bajnokok Ligája mentrendje:

  • Szeptember 7., 16 óra
  • OTP Group Buducnost–DVSC Schaeffler
  • Szeptember 13., 16 óra
  • DVSC Schaeffler–Gloria Bistrița
  • Szeptember 28., 14 óra
  • BV Borussia Dortmund–DVSC Schaeffler
  • Október 4., 16 óra
  • DVSC Schaeffler–Team Esbjerg
  • Október 25., 18 óra
  • DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC
  • November 2., 16 óra
  • Storhamar Handball Elite–DVSC Schaeffler
  • November 9., 14 óra
  • DVSC Schaeffler–Metz Handball
  • November 15., 18 óra
  • Metz Handball–DVSC Schaeffler

 

