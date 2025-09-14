Tessék?! Meglopták a DVSC szurkolóit – fotó!

A DVSC Schaeffler együttese szombaton lejátszotta első hazai Bajnokok Ligája meccsét a Gloria Bistrira ellen. A mieink nagyot küzdöttek, végül vereséget szenvedtek a Hódosban. Szurkolói szempontból maga a vereség is bosszantó, ám ami – vélhetően – utána következett, annál inkább.

A debreceni szurkolóknak több okból sem lehetett jó napja. Először vereséget szenvedett a DVSC Schaeffler, majd egyik relikviájukat is eltulajdonították.

DVSC Schaeffler: Eltulajdonították a zászlót

A románok ultrái posztoltak a közösségi médiában, sikerült megszerezniük egy Debrecen feliratú magyar zászlót, amely minden bizonnyal nagy érvágás eredeti tulajdonosának. A csöppet sem szép tett nem egyedi eset, azzal „hencegni” pedig nem elegáns...