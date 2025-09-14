szeptember 14., vasárnap

Felháborító

29 perce

Tessék?! Meglopták a DVSC szurkolóit – fotó!

Címkék#Gloria Bistrira#Debrecen#Bajnokok Ligája#DVSC Schaeffler

A debreceni szurkolóknak több okból sem lehetett jó napja. Először vereséget szenvedett a DVSC Schaeffler, majd egyik relikviájukat is eltulajdonították.

Haon.hu

A DVSC Schaeffler együttese szombaton lejátszotta első hazai Bajnokok Ligája meccsét a Gloria Bistrira ellen. A mieink nagyot küzdöttek, végül vereséget szenvedtek a Hódosban. Szurkolói szempontból maga a vereség is bosszantó, ám ami – vélhetően – utána következett, annál inkább. 

DVSC Schaeffler
A debreceni szurkolóknak több okból sem lehetett jó napja. Először vereséget szenvedett a DVSC Schaeffler, majd egyik relikviájukat is eltulajdonították. 
Forrás: Napló-archív

DVSC Schaeffler: Eltulajdonították a zászlót 

A románok ultrái posztoltak a közösségi médiában, sikerült megszerezniük egy Debrecen feliratú magyar zászlót, amely minden bizonnyal nagy érvágás eredeti tulajdonosának. A csöppet sem szép tett nem egyedi eset, azzal „hencegni” pedig nem elegáns... 

Itt az említett Facebook-bejegyzés. Forrás: HooligansCZ-archív

 

