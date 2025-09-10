szeptember 10., szerda

Kézilabda

44 perce

Gólgála, kapusparádé és piros lap – így alakult a DVSC Schaeffler hazai idénynyitója!

Az egykori Loki-játékos, Tóth Nikolett a 20. percben piros lapot kapott. A DVSC Schaeffler az erőfölényét érvényesítette, a fővárosiak nem igazán tudtak beleszólni a két pont sorsába.

Tóth Huba Elemér

Egy hete magabiztos, tízgólos győzelmet aratott az Alba Fehérvár otthonában a DVSC Schaeffler, amely gárda a női kézilabda NB I. 2. fordulójában, szerdán hazai környezetben a legutób a DKKA-t két góllal megverő Vasast látta vendégül

DVSC Schaeffler
Jovovics Jovanáék (DVSC Schaeffler) ezúttal is magabiztos győzelmet arattak a bajnokságban, jól sikerült a hazai idénynyitó!
Fotó: Katona Ákos

DVSC Schaeffler: Ötgólos előny a félidőben

A meccs első gólját a debreceni Kristin Thorleifsdóttir szerezte, de a túloldalon Szilovics Fanni is betalált, aztán svéd átlövő két percre kiküldték. Noha a 3. perc közepén két góllal ment a Loki, a vendégek egalizáltak, ezt követően pedig jó ideig hol az egyik, hol a másik fél játékosai vették be a kaput. A remeklő Szilovics mellett a tavaly még a hajdúságiakat segítő Tóth Nikolett is alaposa termelte a Vasas góljait, ugyanakkor a házigazdák is jól kihasználták a ziccereket. A védelem mindkét oldalon rendezetlen volt, a 13. percen – Anna Kekézovity kétperces büntetése után – 7–7 volt az állás, mikor a Lokomotív vezetőedzője, Szilágyi Zoltán az időkérés mellett döntött. Bár aztán Océane Sercien-Ugolin eredményes volt, az addigi gólparádénak vége lett. A 18. minutumban az eredményjelző 8–7-et mutatott, ekkor a fővárosiak is időt kértek. Kekézovity egyenlített, de a vezetést nem vették át. Sercien-Ugolin magabiztosan értékesítette a csapatára megítélt hetest, majd Adriana Placzek már a sokadk védést mutatta be. Tóth Nikolett pedig talán túlságosan is meg akarta mutatni a volt alakulata ellen, valójában mire képes, megmozdulásáért pedig piros lap járt, sérülés szerencsére nem történt, a letarolt Hámori Konszuéla azonnal folytatta a játékot. Kissé eldurvult a meccs, Jovovics Jovana és Juhász Kata is kapott kétperces kiállítást, de a piros-kékek csak egy gólra tudtak zárkózni.

A DVSC a 29. percben viszont már hárommal ment. Előbb Kekézovity-t, majd Juhászt küldték kényszerből ismét a kispadra, a félidő előtt pedig Alicia Toublanc hetesét követően Hámori egy ütes kapus gólt szerzett, s 16–11-nél vonulhattak a csapatok pihenőre.

A folytatásban nyílt az olló

A fordulást követően is a DVSC teljesített jobban, gyakorlatilag már eldőlt a pontok sorsa, az volt a kérdés, vajon mikor lesz tíz gól a csapatok között. Ez a pillanat a 46. percben jött el, akkor Szabó Nina zörgette meg a hálót (24–14). Szorosabb már nem is lett, már csak azért sem, mivel Jessica Ryde parádézott – 56 százalékos védési hatékonysággal zárt – a Loki kapujában. 

Az 51. percben 26–16-os állásnál a Vasas időt kért, a végén valamelyest talán már a következő meccsre készültek a csapatok. A kevésbé izgalmas találkozó utolsó gólját Csernyászki Liliána szerezte, így alakult ki a 31–21-es a végeredmény.

A DVSC–Vasas meccs itt nézhető vissza:

 

