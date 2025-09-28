szeptember 28., vasárnap

Kézilabda

2 órája

A pontosság és a higgadtság hiányzott: a Dortmund megverte a DVSC Schaefflert

Címkék#DVSC#Dortmund#Bajnokok Ligája#DVSC Schaeffler

A hajdúsági lányok újabb fontos meccsen léptek pályára a Bajnokok Ligájában. A DVSC Schaeffler azonban nagyon bosszantó vereséget szenvedett.

Orosz Krisztofer

A DVSC Schaeffler hétközi bravúros győzelme után ezúttal a Bajnokok Ligájában szerepelt. A cívisvárosiak a német Dortmund ellen játszottak, kijelenthető tehát: komoly ütközet várt a hölgyekre. 

DVSC Schaeffler
DVSC Schaeffler: Németországban vizitált a DVSC. Fotó: MW-archív

DVSC Schaeffler: Kiegyenlített félidő 

A meccset a sárgában kézilabdázó hazaiak kezdték, a találkozó első gólja is ebből született. Kijelenthető, nem kezdte jól a csoportrangadót a DVSC, a vendégek a 4. percben találtak be először, majd Tóvizi is gólt szerzett. Sajnos a debreceni kapus, Ryde nem tudott védeni egyet sem az elején, dortmundi részről jobb volt a kapusteljesítmény. Szilágyi Zoltán cserélt is a kapuban, de a védés csak nem akart összejönni. A félidő felére mindkét együttes emberhátrányban volt, az állás pedig 9–9-re módosult, a vendégek kapusteljesítménye is jobbnak bizonyult. Először a 19. percben vezetett a Loki (10–11) a meccsen. Az első játékrészben Ugolin kiemelkedőt nyújtott, a félidőre 17–17 volt az eredmény. 

Fej-fej mellett 

A fordulást követően örülhetett a maroknyi debreceni szurkoló, jól kezdett a DVSC. Hét perc alatt három gólt szerzett a Loki, a németek picit bennragadtak az öltözőben. Ugyanakkor érződött, egyik együttes sem szeretne veszíteni. Fej-fej mellett haladtak a riválisok, helyenként a hajdúsági kapusteljesítmény is rendben volt, ez jelenthette a különbséget, noha a Dortmund kapusa is remekelt. Azt is ki kell emelni, hogy a játékvezetők többnyire következetesen irányították a meccset. A 45. percben Szilágyi Zoltán kért időt, ez döntőnek is bizonyulhatott. Egészen bosszantó hibákat vétett a Debrecen, ha kicsit higgadtabbak, több góllal is vezethettek volna már. Az utolsó tíz percre 25–24-re vezetett a BVB. Öt perccel a vége előtt kettővel mentek a hazaiak, nagy hajrá kellett a hölgyektől, de ez elmaradt, a Dortmund 28–26-ra nyert.

A tények: 

Dortmund-DVSC Schaeffler 28–26

 

 

 

 

 

 

 

 

