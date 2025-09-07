Montenegróban győztek a debreceni lányok

A szombati, egész napos utazás után a vasárnap délelőtt a frissítésről szólt a DVSC SCHAEFFLER csapatánál. Egy kis kondizás és séta is szerepelt a programban. Mindeközben a hazaiak azon igyekeztek, hogy ne forduljon elő még egyszer ugyanaz, ami két éve, azaz ne kongjon a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes csarnoka a hazai mérkőzéseken. A városban szétszórt plakátoknak és az ingyenes szurkolói pólóknak köszönhetően most azért összegyűlt úgy 1000 néző, de ez is nagyon kevésnek hatott a hatezres csarnokban – számolt be róla a dvsckezilabda.hu.

Győzött Montenegróban a DVSC SCHAEFFLER

Forrás: dvsckezilabda.hu

Mint írják, a Buducsnoszt kezdte a meccset és Ivanovics góljával vezetést is szerzett, aztán a következő két támadásból megtriplázta az előnyét a hazai csapat, mert a DVSC SCHAEFFLER játékosai az elején mindent kihagytak. Kísértetiesen hasonló volt a helyzet a két évvel ezelőtti meccshez. Akkor is 3:0-val kezdett a montenegrói bajnok. Jovovics tudott higgadt maradni, így a harmadik támadásunkból végre betaláltak és ezt követően kezdte felvenni a ritmust a csapat. Nem volt valami látványos az első negyedóra. Rengeteg volt a technikai hiba és a rossz döntés mind a két oldalon, így alig született gól. A 19-ik percben vette a át végre a vezetést a debreceni csapat, 6:6-nál… Aztán 8:6-nál kettővel is vezettek és emberelőnybe kerültek, mégsem sikerült elhúzni, sőt. A sokadik ziccert is kihagyták a meccsen, így nem csoda, hogy újra kiegyenlített a hazai csapat. Sőt, a félidő hajrája is a hazaiaké volt, így a szünetben egygólos hátránnyal mentek be az öltözőbe.

Hozzátette a dvsckezilabda.hu a második félidőt legalább olyan rosszul kezdtük, mint az elsőt. Két támadást is kihagytunk, miközben a hazaiak kettőt is eredményesen fejeztek be úgy, hogy mi voltunk emberelőnyben. Így megint három góllal ment a Buducsnoszt. Kellett öt perc, mire újra felvettük a ritmust és újra egyenlő lett az állás. De fordítani nem tudtunk, mert ismét ziccerek maradtak ki. Az ellenfél viszont jó hatékonysággal használta ki jóval kevesebb lehetőségét, így a 40. percben újra hárommal vezettek. Néhány perc múlva azonban már ismét egyenlő volt az állás. Amikor baj volt, akkor mindig megrázta magát a csapat, de úgy tűnt, hogy egyszerűen nem tudja átlépni a saját árnyékát. Így aztán hihetetlenül izgalmas lett a végjáték. Az utolsó előtti percben a hazaiak támadtak az egyenlítésért, az utolsót pedig úgy kezdtük, hogy eggyel vezettünk. Fél perccel a vége előtt hetest lőhettünk és… Sercien-Ugolin belőtte!!! Hiába talált be még egyszer a végén a Buducsnoszt, az már csak a szépítéshez volt elég. Rettenetesen nehéz meccs volt és nagyon értékes győzelem.

OTP BANK BUDUCSNOSZT (montenegrói)–DVSC SCHAEFFLER 24–25 (11–10)

Podgorica, 1100 néző. Vezette: Ilijeva, Karbeszka (északmacedónok)

BUDUCSNOSZT: Attingré – Radevics 3, T. Ivanovics 1, GRBICS 7 (1) GODEC 4, Radivojevics 3, Kadovics. Csere: SKEROVICS (kapus), J. Vukcsevics 3 (2), N’Diayé 1, Tomova, Nocun 2. Edző: Bojana Popovics

DVSC: Ryde – Grosch 1, SERCIEN-UGOLIN 5 (1), TÓVIZI 5, Thorleifsdóttir 3, JOVOVICS 4 (1), Petrus. Csere: Placzek (kapus), Juhász K., Szabó N. 1, Hámori 2, Hornyák D., Vámos M. 2, Toublanc 1, Csernyánszki 1. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 4. perc 3–0. 13. p.: 5–5. 19. p.: 6–8. 27. p.: 9–9. 32. p.: 13–10. 35. p.: 14–14. 41. p.: 19–16. 48. p.: 20–21. 57. p.: 22–24.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2

Bojana Popovics: Fizikálisan nagyon nehéz meccs volt. Nekünk nincs lehetőségünk folyamatosan ilyen szintű mérkőzéseket játszani, ezért vagyunk nehéz helyzetben. Ezzel együtt a csapatomat megilleti a dicséret, mert végig megvolt az esélyünk a győzelemre. A végére talán elfáradtunk, ezért maradt ki néhány lehetőség éppen a legfontosabb pillanatokban és ezért maradtunk pont nélkül.