Kézilabda

46 perce

Mikor írta volna alá a döntetlent Szilágyi Zoltán? – a DVSC edzője válaszolt

Címkék#Szilágyi Zoltán#Gloria Bistrita#Bajnokok Ligája#DVSC Schaeffler

Tóth Huba Elemér

A DVSC Schaeffler a BL második fordulójában egy góllal kikapott a Gloria Bistrita együttesétől. A találkozó után a Loi vezetőedzője, Szilágyi Zoltán a portáluknak értékelt. Elmondta, hogy elégedett a csapattal és a teljesítménnyel, de nagyon csalódott.

Az első húsz percben nagyon jól játszottunk. Egy ilyen hőfokú találkozón, egy ilyen ellenféllel szemben persze vannak hullámvölgyek. Aztán nem találtuk a ritmust, szétesett a védekezésünk, kihasználta ezt a Beszterce. A második félidő elején változtatni kellett. Nagyon küzdöttük, visszajöttünk a meccsen, szívvel-lélekkel küzdöttünk. A végén nem volt szerencsénk

– nyilatkozta.

Szilágyi Zoltántól azt is megkérdeztük, mikor írta volna alá a döntetlent.

Az utolsó percben biztosan

– felelte.

A meccs utáni sajtótájékoztató:

A DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita mérkőzés összefoglalója:

 

