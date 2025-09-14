46 perce
Mikor írta volna alá a döntetlent Szilágyi Zoltán? – a DVSC edzője válaszolt
A DVSC Schaeffler a BL második fordulójában egy góllal kikapott a Gloria Bistrita együttesétől. A találkozó után a Loi vezetőedzője, Szilágyi Zoltán a portáluknak értékelt. Elmondta, hogy elégedett a csapattal és a teljesítménnyel, de nagyon csalódott.
Az első húsz percben nagyon jól játszottunk. Egy ilyen hőfokú találkozón, egy ilyen ellenféllel szemben persze vannak hullámvölgyek. Aztán nem találtuk a ritmust, szétesett a védekezésünk, kihasználta ezt a Beszterce. A második félidő elején változtatni kellett. Nagyon küzdöttük, visszajöttünk a meccsen, szívvel-lélekkel küzdöttünk. A végén nem volt szerencsénk
– nyilatkozta.
Szilágyi Zoltántól azt is megkérdeztük, mikor írta volna alá a döntetlent.
Az utolsó percben biztosan
– felelte.
