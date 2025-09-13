szeptember 13., szombat

Kézilabda

34 perce

Egyszer fent, s egyszer lent – idegőrlő meccsen kapott ki a DVSC a román csapattól

Címkék#DVSC#Loki#Tóvizi Petra

Nagyszerűen indított a Loki, ám a félidőben mégis döntetlen volt az állás. A második félidőben hármas emberhátrányban is volt a DVSC Schaeffler, de innen felzárkózott, a vége mindennél szorosabb volt.

Tóth Huba Elemér

A Buducsnoszt elleni idegenbeli siker után szombaton újabb komoly feladat várt a DVSC Schaefflerre a Bajnokok Ligájában, az ellenfél az utóbbi időben még inkább megerősödő, tíz idegenlégióst is foglalkoztató Gloria Bistrita volt. A csapatok amellett, hogy a BL-ben győzelemmel rajtoltak, a bajnokságban is két sikert tudhattak maguk mögött – a hasonló képességű, idén még hibátlan alakulatok csatája jött.

dvsc schaeffler
Alicia Toublanc (DVSC Schaeffler) remekelt
Fotó: Katona Ákos

A DVSC Schaeffler nagy előnyre tett szert, majd a félidő előtt megrogyott

A meccs előtt a szép számmal érkező vendég szurkoló megmutatták, mire képesek, de aztán a debreceniek is torkuk szakadtából kiáltották a ria, ria Hungária rigmust. A Hódos Imre Rendezvéycsarnokban ezúttal sem volt teltház, de jóval többen voltak mint a szerdai bajnokin. A mieink az Adrianna Placzek – Alicia Toublanc, Océane Sercien-Ugolin, Szabó Nina, Tóvizi Petra, Jovovics Jovana, Petrus Mirtill összeállításban kezdtek. Az első támadást a Loki vezethette, de Sercien-Ugolin, majd Jovovics sem járt sikerrel, a vendégek kapusa, Renata Lais Se Arruda kétszer is blokkolt. Ugyanakkor a túloldalon Placzek is védésekkel mutatozott be. Az első gólt Sercien-Ugolin az 5. percben szerezte, ekkor egyértelműen a DVSC pillanatai következtek, ugyanis a sapat 4–0-ra elhúzott. A románok a 8. percben szerezték első találatukat, ám Szabó rögtön válaszolt. Közben mindkét oldalon egy-egy kétperces kiállítás is volt, láthatóan hatalmas volt a feszültség. Míg a piros mezes hazaiaknak a legtöbb minden elöl és hátul összejött, addig a fekete dresszt viselő vendégek egye görcsösebbnek tűntek. 

Petrus Mirtillék nagyon szoros meccset játszottak
Fotó: Katona Ákos

Toublanc két magabiztosan értékesített hetest követően szélről is bevette a kaput, a 14. percben 8–3 volt az állás, ekkor időt kért a Beszterce. A folytatásban sem sok minden változott, jó ideig maradt a négy-öt gólos különbség

Figyelmeztető jel volt, hogy a 22. percben már "csak" három egységnyi (11–8) volt a differencia, Szilágyi Zoltán is magához hívta együttesét. Azonban ezt követően sak egyre fogyott és fogyott a házigazdák előnye, a 28. percben pedig a román gárda számára össze is jött az egyenlítés (15–15), így mehettek a játékosok az öltözőbe. Állítható, hogy a Debrecennek jobbkor jött a pihenő...

A fordulást követően

A frdulást követően a Bistrita át is vette a vezetést, Asuka Fujita ekkor hetesből harmadjára volt eredményes. Carlos Viver Arza tanítványai nyugodtabban játszottak, a piros-fehérek pedig túl sokat hibáztak. 

  • Még csak öt perc telt el a második félidőből, de 17–21-es állásnál a DVSC szakmai stábja az időkérés melett döntött. 

A Placzek helyett érkező Jessica Ryde védéseivel tartotta a lelket a csapatban, a 42. percben Toublanc újabb hetes góljável – ekkor már nyolc találatnál járt – visszazáródott a Loki kettőre (22–24). A 18. percben 25–27 volt az állás, ekkor viszont már hármas emberhátrányban is volt a DVSC – Szabó Nina piros lapos kiállítást is kapott. De a mindennél nehezebb pillanatban Ryde viszont hetest védett, a Loki pedig hamarosan már az egyenlítésért hajthatott – az 53. percben Sercien-Ugolin hetesével ez pedig össze is jött. Idegőrlő volt az összecsapás, kiszámíthatatlan volt minden. Jovovics Jovana gólja után talpra ugrott a debreceni közönség, hosszú idő után vezetett ismét a hazai csapat. Megjósolhatatan volt a végkimenetel, itt már csak az volt a kérdés, mentálisan ki bírja jobban a végéig. Kapodhattuk ide-oda a fejünket, ez BL-szint volt a javából! Egyik fél sem érdemelt volna vereséget, a játék képe alapján ez egy döntetlenszagú találkozó volt.

Alicia Toublanc már az eddigi pályafutása során sok meccsen teljesített kiválóan, ezúttal is remekelt, a Loki legjobbja volt. Noha a Loki kis híján döntetlent játszott, a Bistrita egy üres kapus gólt szerzett, így 33–34 lett a végeredmény.

 

 

