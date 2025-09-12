40 perce
A BL-ben is jön a Loki első hazai meccse
Alicia Toublanc tapasztalata jól jöhet majd a DVSC Schaefflernek
Fotó: Katona Ákos
A DVSC Schaeffler a női kézilabda Bajnokok Ligája 2. fordulójában a román Gloria Bistrita együttesét látja vendégül szombaton 16 órától a debreceni Hódos Imre Rendezvénycsarnokban. A csapatok minden bizonnyal teltház előtt játszhatnak majd. Az összecsapást a Sport1 TV élőben közvetíti.
Mindkét fél jól rajtolt. A Loki a bajnokságban az Alba Fehérvár és a Vasas ellen egyaránt tízgólos győzelmet aratott, múlt hétvégén pedig a BL-ben a Buducsnoszt ellen egy találattal bizonyult jobbnak Podgoricában. A besztercei gárda is két magabiztos győzelmet ért el a román ligában, a svéd Storhamar ellen pedig három góllal nyert hazai környezetben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A két gárda legutóbb 2023 nyarán egy felkészülési meccsen Debrecenben már találkozott egymással, akkor 25–25-ös döntetlen született, s ezúttal is hasonló erőt képviselnek.