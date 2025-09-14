szeptember 14., vasárnap

Fotókon a DVSC Schaeffler-Gloria Bistria mérkőzés szurkolói!

Idegőrlő mérkőzésen vannak túl a csapatok. A DVSC Schaeffler tábora végigszúrkolta a mérkőzést.

Haon.hu

Ahogy arról a mérkőzésről szóló tudósításunkban már olvashattak, idegőrlő meccsen kapott ki a DVSC Schaeffler a Gloria Bistria csapatától szombaton a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. A Loki ugyan nagy előnyre tett szert a találkozó elején, a félidő előtt azonban összeszedte magát a román csapat. Nem tartott hát ki a Buducsnoszt elleni idegenbeli siker utáni lendület, a második játékrészben a vendégek át is vették a vezetést. Bár volt, hogy fel tudtak zárkózni Petrus Mirtillék, az összecsapás végül 33–34-es végeredménnyel zárult.

