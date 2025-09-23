szeptember 23., kedd

Tekla névnap

27°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

3 órája

Komoly erőpróba vár a DVSC-re, itt közvetítik a meccset!

Címkék#Hámori Konszuéla#esztergom dvsc#kézilabda#DVSC Schaeffler#női kézilabda NB I

Ez lesz a női kézilabda NB I. 3. fordulójának legnagyobb rangadója. A Mol Esztergom–DVSC Schaeffler csata több szempontból is izgalmasnak ígérkezik.

Tóth Huba Elemér

A válogatottszünet után szerdán idegenbeli rangadóval folytatódik a bajnokság a DVSC Schaeffler csapata számára, az ellenfél a MOL Esztergom lesz. A szerdán 18 órakor kezdődő találkozót a Duna World élőben közvetíti.

DVSC Schaeffler, Loki, debrecen kézilabda
A DVSC Schaeffler játékosa, Hámori Konszuéla szerdán Esztergomban onthatja a gólokat. 
Forrás: NS-archív

Mol Esztergom vs. DVSC Schaeffler: ez történt tavaly

Sokan emlékezhetnek rá, hogy a Loki hazai környezetben 2024 szeptemberében nagy meglepetésre 34–28-as vereséget szenvedett az Elek Gábor vezette együttes ellen. Noha a piros-fehérek februárban visszavágtak, és 22–21-re nyertek Esztergomban, az összesített  egymáa elleni gólkülönönbség a dunántúliaknak kedvezett, így ők lettek a bajnokságban a bronzérmesek. A csapatok azóta sem gyengültek, ezúttal is egy szoros mérkőzés várható.

Így teljesítettek eddig

A debreceniek két sima sikerrel kezdték az új idényt, előbb az Alba Fehérvárt idegenben, majd a Vasast hazai pályán győzték le tíz-tíz góllal. 
A Esztergom szurkolóinak sem kellett már az utolsó pillanatokban izgulnia: a gárda Budaörsön tíz találattal bizonyult jobbnak, majd Dunaújvárosban kilenc góllal nyert. 

A felek legutóbb augusztusban mérték össze a tudásukat. A Lakitelken a Hungarikum Ligetben játszott meccsen Szilágyi Zoltán alakulata 30–24-re diadalmaskodott. A Loki drukkerei hasonló végeredménnyel minden bizonnyal elégedettek lennének.

A női kézilabda NB I. állása:
1. FTC    3    3    0    0    97–66    6
2. Győri ETO KC    2    2    0    0    74–47    4
3. DVSC    2    2    0    0    64–44    4
4. Esztergom    3    2    0    1    102–93    4
5. Vác    2    2    0    0    52–48    4
6. Alba Fehérvár KC    2    1    0    1    54–51    2
7. Vasas SC    2    1    0    1    48–56    2
8. NEKA    2    1    0    1    45–54    2
9. Szombathelyi KKA    2    1    0    1    48–63    2
10. Kozármisleny KA    2    0    0    2    49–55    0
11. Dunaújvárosi KKA    2    0    0    2    59–70    0
12. Budaörs    2    0    0    2    45–58    0
13. Kisvárda    2    0    0    2    51–65    0
14. Mosonmagyaróvári KC    2    0    0    2    42–60    0

 

A 3. forduló menetrendje:

  • Szerda, 18.00: Győri ETO–Kisvárda
  • Szerda, 18.00: FTC–Vác
  • Szerda, 18.00: Esztergom–DVSC
  • Szerda, 18.00: Kozármisleny–Mosonmagyaróvár
  • Szombat, 16.30: Fehérvár–Szombathely
  • Szombat, 17.00: Budaörs–DKKA
  • Szombat, 18.00: Vasas–NEKA

A DVSC Schaeffler legutóbbi meccse itt nézhető vissza:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu