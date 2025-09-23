3 órája
Komoly erőpróba vár a DVSC-re, itt közvetítik a meccset!
Ez lesz a női kézilabda NB I. 3. fordulójának legnagyobb rangadója. A Mol Esztergom–DVSC Schaeffler csata több szempontból is izgalmasnak ígérkezik.
A válogatottszünet után szerdán idegenbeli rangadóval folytatódik a bajnokság a DVSC Schaeffler csapata számára, az ellenfél a MOL Esztergom lesz. A szerdán 18 órakor kezdődő találkozót a Duna World élőben közvetíti.
Mol Esztergom vs. DVSC Schaeffler: ez történt tavaly
Sokan emlékezhetnek rá, hogy a Loki hazai környezetben 2024 szeptemberében nagy meglepetésre 34–28-as vereséget szenvedett az Elek Gábor vezette együttes ellen. Noha a piros-fehérek februárban visszavágtak, és 22–21-re nyertek Esztergomban, az összesített egymáa elleni gólkülönönbség a dunántúliaknak kedvezett, így ők lettek a bajnokságban a bronzérmesek. A csapatok azóta sem gyengültek, ezúttal is egy szoros mérkőzés várható.
Így teljesítettek eddig
A debreceniek két sima sikerrel kezdték az új idényt, előbb az Alba Fehérvárt idegenben, majd a Vasast hazai pályán győzték le tíz-tíz góllal.
A Esztergom szurkolóinak sem kellett már az utolsó pillanatokban izgulnia: a gárda Budaörsön tíz találattal bizonyult jobbnak, majd Dunaújvárosban kilenc góllal nyert.
A felek legutóbb augusztusban mérték össze a tudásukat. A Lakitelken a Hungarikum Ligetben játszott meccsen Szilágyi Zoltán alakulata 30–24-re diadalmaskodott. A Loki drukkerei hasonló végeredménnyel minden bizonnyal elégedettek lennének.
A női kézilabda NB I. állása:
1. FTC 3 3 0 0 97–66 6
2. Győri ETO KC 2 2 0 0 74–47 4
3. DVSC 2 2 0 0 64–44 4
4. Esztergom 3 2 0 1 102–93 4
5. Vác 2 2 0 0 52–48 4
6. Alba Fehérvár KC 2 1 0 1 54–51 2
7. Vasas SC 2 1 0 1 48–56 2
8. NEKA 2 1 0 1 45–54 2
9. Szombathelyi KKA 2 1 0 1 48–63 2
10. Kozármisleny KA 2 0 0 2 49–55 0
11. Dunaújvárosi KKA 2 0 0 2 59–70 0
12. Budaörs 2 0 0 2 45–58 0
13. Kisvárda 2 0 0 2 51–65 0
14. Mosonmagyaróvári KC 2 0 0 2 42–60 0
A 3. forduló menetrendje:
- Szerda, 18.00: Győri ETO–Kisvárda
- Szerda, 18.00: FTC–Vác
- Szerda, 18.00: Esztergom–DVSC
- Szerda, 18.00: Kozármisleny–Mosonmagyaróvár
- Szombat, 16.30: Fehérvár–Szombathely
- Szombat, 17.00: Budaörs–DKKA
- Szombat, 18.00: Vasas–NEKA
