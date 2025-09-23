Komoly erőpróba vár a DVSC-re, itt közvetítik a meccset!

A válogatottszünet után szerdán idegenbeli rangadóval folytatódik a bajnokság a DVSC Schaeffler csapata számára, az ellenfél a MOL Esztergom lesz. A szerdán 18 órakor kezdődő találkozót a Duna World élőben közvetíti.

A DVSC Schaeffler játékosa, Hámori Konszuéla szerdán Esztergomban onthatja a gólokat.

Forrás: NS-archív

Mol Esztergom vs. DVSC Schaeffler: ez történt tavaly

Sokan emlékezhetnek rá, hogy a Loki hazai környezetben 2024 szeptemberében nagy meglepetésre 34–28-as vereséget szenvedett az Elek Gábor vezette együttes ellen. Noha a piros-fehérek februárban visszavágtak, és 22–21-re nyertek Esztergomban, az összesített egymáa elleni gólkülönönbség a dunántúliaknak kedvezett, így ők lettek a bajnokságban a bronzérmesek. A csapatok azóta sem gyengültek, ezúttal is egy szoros mérkőzés várható.

Így teljesítettek eddig

A debreceniek két sima sikerrel kezdték az új idényt, előbb az Alba Fehérvárt idegenben, majd a Vasast hazai pályán győzték le tíz-tíz góllal.

A Esztergom szurkolóinak sem kellett már az utolsó pillanatokban izgulnia: a gárda Budaörsön tíz találattal bizonyult jobbnak, majd Dunaújvárosban kilenc góllal nyert.

A felek legutóbb augusztusban mérték össze a tudásukat. A Lakitelken a Hungarikum Ligetben játszott meccsen Szilágyi Zoltán alakulata 30–24-re diadalmaskodott. A Loki drukkerei hasonló végeredménnyel minden bizonnyal elégedettek lennének.