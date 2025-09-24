Bevették az esztergomi várat a Loki kézisei!

Vérrel-verejtékkel, de megérdemelten nyerte meg első rangadóját a DVSC Schaeffler együttese, miután végig vezetve győzték le az Esztergom együttesét.Tavaly ez a két csapat futott hatalmas versenyt a női kézilabda NB I.-ben a bronzéremért, és vélhetően most is a Duna-parti együttes, illetve a Loki pályázik legnagyobb eséllyel a harmadik helyre. A lengyel válogatott kapus, Adrianna Placzek csak hétfőn tudott először edzeni a társaival, így nem volt meglepő, hogy ezúttal a kispadon kezdett, ugyanis Szilágyi Zoltán a Ryde – Toublanc, Sercien-Ugolin, Thorleifsdóttir, Tóvizi, Jovovics, Petrus kezdőcsapatnak szavazott bizalmat.

Forrás: Napló-archív

DVSC Schaeffler: Remek kezdés

Toublanc szerezhetett volna vezetést a Lokinak, de a hazai kapus hárította a büntetőjét, végül Tóvizi lőtte a mérkőzés első gólját. Remekül kezdett a Debrecen, Petrus Mirtill gólja után már 4–1-re vezettek a hajdúságiak a 7. percben. Egy technikai probléma miatt kis időre állt a mérkőzés, ugyanis a nagy kivetítő megadta magát.

Jól védekeztek Jovovicsék, csak Bukovszkyn, az esztergomiak kapusán múlott, hogy nem vezetett háromnál nagyobb különbséggel a DVSC.

Támadásban Szabó Nina váltotta Thorleifsdóttirt, védekezésben viszont nem kellett változtatni semmit, mert az remekül működött. Három-négy gólon billegett a különbség,Tóvizi és Sercien-Ugolin is pihenőt kapott, előbbi helyére Juhász Kata érkezett a falba, míg a francia válogatott átlövőt Hámori Konszuéla váltotta. A 21. percben kettőre olvadt a különbség, Szilágyi Zoltán időt is kért, hogy felhívja a hibákra a figyelmet. A több ziccert is hibázó Toublanc helyére Grosch Vivien érkezett a jobbszélre. Felváltva potyogtak a gólok, de lényeges különbség volt, hogy amíg a hazaiaknak meg kellett küzdeniük minden gólért, addig a debreceniek gyors középkezdés után könnyebb gólokat tudtak szerezni. Szilágyi Zoltán a nem túl hatékonyan védő Rydét is lehívta abba bízva, Placzek jobb napot fog ki. A félidő hajrájában két buta kiállítással nehéz helyzetbe hozta magát a DVSC Schaeffler, de szünetre így is megőrzött két gólt az előnyéből, így 18–16-os vendégvezetésnél vonultak pihenőre a csapatok.