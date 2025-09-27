szeptember 27., szombat

Kézilabda

58 perce

Nagy bejelentés a DVSC Schaefflernél – hivatalos!

Címkék#Golovin Vlagyimir#Grosch Vivien#Petrus Mirtill#DVSC Schaeffler

A debreceni kézis hölgyeknél vidáman telnek a mindennapok.

Haon.hu

– Négy DVSC SCHAEFFLER játékost hívott meg Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a világbajnokságra készülő bő keretbe. Tóvizi Petra, Petrus Mirtill és Grosch Vivien mellett Szabó Nina is bizonyítási lehetőséget kap. A 35 játékos közül kerülhet ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a világbajnokságon, amelyen mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára. A 18 fős kereten belül a vb során öt cserére van lehetőség a 35-ös névsorból. A magyar csapat közvetlenül a világbajnokság előtt novemberben Norvégiában vesz részt felkészülési tornán, majd november 27-én Szenegál ellen kezdi meg szereplését a ’s Hertogenboschban – írta a dvsckezilabda.hu. 

 

 

