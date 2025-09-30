szeptember 30., kedd

Kézilabda

DVSC Schaeffler: Mindenki a Hódosba!

Címkék#Szilágyi Zoltán#kézilabda nb I#Dunaújvárosi KKA#DVSC Schaeffler

A debreceni lányok szerdán rangadót vívnak hazai környezetben.

– Három győztes meccs után a Dunaújvárosi KKA ellen folytatja bajnoki szereplését a DVSC Schaeffler csapata. Október 1-én, szerdán a DKKA együttesét fogadjuk a Hódosban. Nincs megállás, szerdán újabb mérkőzés vár a debreceni lányokra, a K&H Női Liga 4. fordulójában a Dunaújváros lesz a vendég a Hódosban. A sűrű menetrend természetes velejárója, hogy nincs idő a sebek nyalogatására, lendületből kell venni az akadályokat. Október első napján egy több évtizedes múltra visszatekintő párharc újabb fejezete íródik, ez lesz az első osztályban a 94. Debrecen–Dunaújváros mérkőzés. Eddig 49 Loki-siker mellett háromszor lett döntetlen az eredmény és 41 alkalommal nyertek a Duna-partiak. Az elmúlt évek abszolút debreceni fölényt mutatnak, a két együttes utolsó 12 meccsét egyaránt a DVSC nyerte meg – írta a dvsckezilabda.hu. 

 

