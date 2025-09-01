szeptember 1., hétfő

24 perce

Új csapatkapitánnyal vág neki a szezonnak a DVSC Schaeffler!

A csapattanácsban az új csékán felül még hárman kaptak helyet.még helyet.

A magyar válogatott első számú beállója, Tóvizi Petra lesz a DVSC Schaeffler új csapatkapitánya az idei szezontól.

Forrás: DVSC Schaeffler / dvsckezilabda.hu

A magyar válogatott első számú beállója, Tóvizi Petra lesz a DVSC Schaeffler új csapatkapitánya az idei szezontól. 

A játékosok megválasztottak egy négytagú csapattanácsot, melynek a cséká Tóvizi Petra mellett tagja lett Hornyák Dóra, Petrus Mirtill és Jovana Jovovics is. Ők képviselik a csapat érdekeit a szakmai stábbal, valamint a klub képviselőivel való egyeztetések során – számolt be a Loki honlapja.

 

