Új csapatkapitánnyal vág neki a szezonnak a DVSC Schaeffler!

A magyar válogatott első számú beállója, Tóvizi Petra lesz a DVSC Schaeffler új csapatkapitánya az idei szezontól.

A játékosok megválasztottak egy négytagú csapattanácsot, melynek a cséká Tóvizi Petra mellett tagja lett Hornyák Dóra, Petrus Mirtill és Jovana Jovovics is. Ők képviselik a csapat érdekeit a szakmai stábbal, valamint a klub képviselőivel való egyeztetések során – számolt be a Loki honlapja.