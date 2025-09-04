szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

25°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

47 perce

Sokáig jól tartotta magát a Fehérvár, de a DVSC stabilabb volt – így értékeltek az edzők

Címkék#DVSC#Szilágyi Zoltán#Alba Fehérvár

Haon.hu

Noha a szerdai szezonnyitón nehezen indult be a DVSC gépezete, de végül magabiztos, tízgólos győzelmet aratott az Alba Fehérvár otthonában. 

Sok volt a sérültünk, de erre nem szeretnék hivatkozni. Az első félidő rendben volt, szünet után nem sikerült közel maradni a DVSC-hez. Sok volt a technikai hibánk, ez nem fér bele egy ilyen kvalitású ellenféllel szemben. Ezzel együtt, amit negyvenöt percig nyújtottunk azzal elégedett lehetek!

– értékelt a  hazaiak edzője, Szuzana Lazovics.

A DVSC trénere, Szilágyi Zoltán a klub honlapjának elmondta: a Fehérvár az első félidőben megnehezítette a dolgukat. 

Védekezésben nem találtuk a távolságokat, szépen megjátszották a beállókat. Ahogy rendeztük a sorokat, egyre stabilabbá váltunk védekezésben. Támadásban is jó teljesítményt nyújtottunk csapatszinten és egyéni teljesítmények terén is!

– fogalmazott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu