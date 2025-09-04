47 perce
Sokáig jól tartotta magát a Fehérvár, de a DVSC stabilabb volt – így értékeltek az edzők
Noha a szerdai szezonnyitón nehezen indult be a DVSC gépezete, de végül magabiztos, tízgólos győzelmet aratott az Alba Fehérvár otthonában.
Sok volt a sérültünk, de erre nem szeretnék hivatkozni. Az első félidő rendben volt, szünet után nem sikerült közel maradni a DVSC-hez. Sok volt a technikai hibánk, ez nem fér bele egy ilyen kvalitású ellenféllel szemben. Ezzel együtt, amit negyvenöt percig nyújtottunk azzal elégedett lehetek!
– értékelt a hazaiak edzője, Szuzana Lazovics.
A DVSC trénere, Szilágyi Zoltán a klub honlapjának elmondta: a Fehérvár az első félidőben megnehezítette a dolgukat.
Védekezésben nem találtuk a távolságokat, szépen megjátszották a beállókat. Ahogy rendeztük a sorokat, egyre stabilabbá váltunk védekezésben. Támadásban is jó teljesítményt nyújtottunk csapatszinten és egyéni teljesítmények terén is!
– fogalmazott.
