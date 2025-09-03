DVSC Schaeffler: Magabiztos siker a bajnoki nyitányon

A 2025/2026-os szezon első bajnoki meccsét játszotta szerdán kora este a DVSC Schaeffler, amely az Alba Fehérvártól idegenben próbálta elcsenni a pontokat. Elindult tehát az erőltett menet a Szilágyi Zoltán vezette alakulat számára, és bár a nyitányon nehezen indult be a gépezet, ahogyan az várható volt, a Loki összességében könnyedén felülmúlta ellenfelét.

A DVSC Schaeffler győzelemmel kezdte a 2025/2026-os szezont a női kézilada NB I.-ben. Fotó: Vida Marton Peter

Nehezen pörgött fel a DVSC Schaeffler, de a félidőre három góllal állt jobban

A mérkőzés első gólját a fehérvári Szabó Kitti hetesből szerezte, aztán Tóvizi Petra egyenlített. Azonban a piros mezes vendégek sokáig nem tudták átvenni a vezetést, a házgazdák a 7. percben hárommal (5–2) álltak jobban. Az első kétpercest a 11. minutumban Débora Solange Costa Moreno kapta, ám ezután is az Alba volt előnyben. Utána Smbatian Tamarát is kiküldték a kispadra, a debreceniek Océane Sercien-Ugolin révén előbb egalizáltak, majd Tóvizi is eredményes volt – a 14. percben először vezettek (8–9) először a meccsen. A hazai szakmai stáb rögtön az időkérés mellett döntött, Katarina Pavlovic pedig be is talált, ám ét percre kényszerből Emilija Lazicnak is el kellett hagynia a játékteret. Nem sokkal rá a másik oldalon is volt kiállítás, Kristin Thorleifdottir gólját követően Tóvizi megmozdulását büntették. Thorleifdottir 23. percben szerzett találatával először volt kettő a különbség a Loki javára, de a svéd átlövő is kétpercest kapott, az Alba pedig visszább zárózott.

A DVSC számára megítélt büntetőket Sercien-Ugolin magabiztosan gólra váltotta, Vámos Míra is kihasználta a ziccereket, a félidőben 13–16 volt az állás.

A végén már nem kellett izgulni

A fordulást követően átgázolt ellenfelén a DVSC, a 34. percben ötgólos volt a differencia. Három perccel rá Pavlovic Katarina ugyan már a negyedik gólját szerezte, sokat is hibázott, hisz addig kilenc lövéssel próbálozott. Sokkal egységesebb volt a Loki, a második játékrész elején már érezhető volt, hgy nem lesz több fordulat a meccsben. Thorleifsdottir kétperces kiállítását követően a hazaiak igyekeztek az utolsó szalmaszálat megragadni, becsülettel küzdöttek, de összességében a Loki minden téren jobb volt. Már az első félidőben is játszott, a 41. percben meg is zörgette a hálót Szabó Nina, akit sérülését követően hosszú idő után láthattunk játszani egy bajnoki meccsen. A 44. percben 17–23-as állásnál a hazaiak időt értek, ám azt követően felváltva estek a gólok.