Kézilabda

28 perce

Ezúttal is ki-ki meccset játszhat a DVSC a BL-ben!

Újra ki-ki mérkőzés várható. A DVSC kézilabdacsapatának tagjai nem sokat pihenhetnek, hétvégén már Németországból hoznák haza a pontokat.

Tóth Huba Elemér
Ezúttal is ki-ki meccset játszhat a DVSC a BL-ben!

Csernyánszki Liliána is pályára léphet Dortmundban

Forrás: Napló-archív

Nincsen könnyű helyzetben a DVSC kézilabdacsapata, amely szerda-szombat/vasárnap ritmusban játszik a 2025/2026-os szezonban. Ugyanakkor a debreceni sportolók számára felemelő hogy a legrangosabb  nemzetközi kupasorozatban, a Bajnokok Ligájában vehetik fel a versenyt a többi alakulattal. 
A sorozatban a Loki következő ellenfele a BV Borussia Dortmund együttese lesz idegenben vasárnap 14 órától, a mérkőzést a Sport1 csatorna élőben közvetíti. A felek hasonló játékerőt képviselnek,  a fogadóportálok a piros-fehéreket egy kicsivel esélyesebbnek tartják. 

dvsc kézilabda
Csernyánszki Liliána is pályára léphet a DVSC kézilabdacsapatában Dortmundban
Forrás: Napló-archív

Szoros lesz a Dortmund–DVSC kézilabdameccs?

A Dortmund a BL első fordulójában hazai környezetben 43–30-ra kapott ki a Győrtő, majd Metzben 38–29-es vereséget szenvedett. Petrus Mirtilléknek azonban már van két pontjuk, hiszen a Buducsnosztot Podgoricában 25–24-re verték. Szilágyi Zoltán gárdája kis híján a Beszterce ellen is ponttal gazdagodott, ám a románok végül eredményesebbnek bizonyultak (33–34). 

A sárga mezesek hálóőre Szikora Melinda, aki már többször is megnehezítette a DVSC dolgát, ugyanakkor a holland világbajnok kézilabdázót, Lois Abbinghot is sokan ismerhetik. Ugyanakkor a Lokomív átlövői is kimondottan jó formában vannak, Océane Sercien-Ugolin és Jovovics Jovana volt a csapat legjobbja szerdán az Esztergom elleni rangadón.

A cívisvárosiak csoportjában ezen a hétvégén egyébként még Esbjerg–Storhamar, Gloria Bistrita–Metz, valamint Buducsnoszt–Győr meccseket rendeznek. 

A női Bajnokok Ligája A csoportjának állása
1. Györi Audi ETO KC    2    2    0    0    +14    4
2. Metz Handball    2    2    0    0    +10    4
3. Gloria Bistrita    2    2    0    0    +4    4
4. Storhamar Handball Elite    2    1    0    1    +8    2
5. DVSC Schaeffler    2    1    0    1    0    2
6. Team Esbjerg    2    0    0    2    -2    0
7. OTP Group Buducnost    2    0    0    2    -12    0
8. BV Borussia Dortmund    2    0    0    2    -22    0

 

 

