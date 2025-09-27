28 perce
Ezúttal is ki-ki meccset játszhat a DVSC a BL-ben!
Újra ki-ki mérkőzés várható. A DVSC kézilabdacsapatának tagjai nem sokat pihenhetnek, hétvégén már Németországból hoznák haza a pontokat.
Csernyánszki Liliána is pályára léphet Dortmundban
Forrás: Napló-archív
Nincsen könnyű helyzetben a DVSC kézilabdacsapata, amely szerda-szombat/vasárnap ritmusban játszik a 2025/2026-os szezonban. Ugyanakkor a debreceni sportolók számára felemelő hogy a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban, a Bajnokok Ligájában vehetik fel a versenyt a többi alakulattal.
A sorozatban a Loki következő ellenfele a BV Borussia Dortmund együttese lesz idegenben vasárnap 14 órától, a mérkőzést a Sport1 csatorna élőben közvetíti. A felek hasonló játékerőt képviselnek, a fogadóportálok a piros-fehéreket egy kicsivel esélyesebbnek tartják.
Szoros lesz a Dortmund–DVSC kézilabdameccs?
A Dortmund a BL első fordulójában hazai környezetben 43–30-ra kapott ki a Győrtő, majd Metzben 38–29-es vereséget szenvedett. Petrus Mirtilléknek azonban már van két pontjuk, hiszen a Buducsnosztot Podgoricában 25–24-re verték. Szilágyi Zoltán gárdája kis híján a Beszterce ellen is ponttal gazdagodott, ám a románok végül eredményesebbnek bizonyultak (33–34).
A sárga mezesek hálóőre Szikora Melinda, aki már többször is megnehezítette a DVSC dolgát, ugyanakkor a holland világbajnok kézilabdázót, Lois Abbinghot is sokan ismerhetik. Ugyanakkor a Lokomív átlövői is kimondottan jó formában vannak, Océane Sercien-Ugolin és Jovovics Jovana volt a csapat legjobbja szerdán az Esztergom elleni rangadón.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A cívisvárosiak csoportjában ezen a hétvégén egyébként még Esbjerg–Storhamar, Gloria Bistrita–Metz, valamint Buducsnoszt–Győr meccseket rendeznek.
A női Bajnokok Ligája A csoportjának állása
1. Györi Audi ETO KC 2 2 0 0 +14 4
2. Metz Handball 2 2 0 0 +10 4
3. Gloria Bistrita 2 2 0 0 +4 4
4. Storhamar Handball Elite 2 1 0 1 +8 2
5. DVSC Schaeffler 2 1 0 1 0 2
6. Team Esbjerg 2 0 0 2 -2 0
7. OTP Group Buducnost 2 0 0 2 -12 0
8. BV Borussia Dortmund 2 0 0 2 -22 0
