53 perce
Bajnokok Ligája: Magyar kapus nehezítheti meg a DVSC dolgát
A DVSC kézilabdacsapata az Esztergom ellen győzött a rangadón az NB I.-ben, ez a siker pedig kimondottan nagy löketet adhat a debrecenieknek hétvégére. A folytatásban sem vár könnyű feladat rájuk, vasánap 14 órától Dortmundban bizonyíthatnak.
Nagy kihívás előtt áll a DVSC Schaeffler
A Haon sportújságírói, Orosz Krisztofer, Molnár Szilárd, valamint Tóth Huba kielemezték, hogyan látják a piros-fehérek eddigi teljesítményét, és elárulták, mit várnak a BVB elleni BL-meccsen. Azt, hogy Tóvizi Petra túljár-e Szikora Melinda eszén, azt a Sport1 csatornán élőben követhetjük majd.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A H Szektor Bajnokok Ligája podcastja itt hallgatható meg:
Ajánljuk még:
Durva: kigyulladt egy roller egy lakásban úgy, hogy nem is volt töltőn
Tűz ütött ki az egyik debreceni bevásárlóközpontban, autók gyulladtak ki! - fotókkal!
haon.hu PODCAST
- H szektor: Les volt vagy nem volt les?
- H szektor: Szép feladatok előtt a DVSC Schaeffler
- Szünet után rangadó, így látjuk a DVSC esélyeit
- Ősszel lesz az esküvőd? Itt van néhány tipp, hogy még tökéletesebb legyen a nagy nap!
- Karcagon nevelődnek a jövő Lokijának klasszisai?