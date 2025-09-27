szeptember 27., szombat

53 perce

Bajnokok Ligája: Magyar kapus nehezítheti meg a DVSC dolgát

A DVSC kézilabdacsapata az Esztergom ellen győzött a rangadón az NB I.-ben, ez a siker pedig kimondottan nagy löketet adhat a debrecenieknek hétvégére. A folytatásban sem vár könnyű feladat rájuk, vasánap 14 órától Dortmundban bizonyíthatnak. 

Bajnokok Ligája: Magyar kapus nehezítheti meg a DVSC Schaeffler dolgát
Nagy kihívás előtt áll a DVSC Schaeffler

A Haon sportújságírói, Orosz Krisztofer, Molnár Szilárd, valamint Tóth Huba kielemezték, hogyan látják a piros-fehérek eddigi teljesítményét, és elárulták, mit várnak a BVB elleni BL-meccsen. Azt, hogy Tóvizi Petra túljár-e Szikora Melinda eszén, azt a Sport1 csatornán élőben követhetjük majd. 

A H Szektor Bajnokok Ligája podcastja itt hallgatható meg:

