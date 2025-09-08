Kézilabda
3 órája
Így ünnepeltek a DVSC kézisei a győztes BL-meccs után; a videóban egy régi ismerős is feltűnt!
A debreceni játékosok a meccs után a szurkolókkal együtt ünnepeltek
Forrás: DVSC Kézilabda
Mint arról beszámoltunk, a DVSC kézilabdacsapata múlt vasárnap 25–24-re nyert a Buducsnoszt otthonában. A Loki játékosai amikor a csarnokból mentek ki a buszhoz, még akkor is táncoltak, amit a klub egy videón meg is örökített.
Az Instagramon közzétett videóban feltűnt a DVSC Schaeffler korábbi játékosa, Kácsor Gréta is, aki továbbra is jó kapcsolatot ápol a debreceniekkel, jelenleg Romániában a CSM Slatina gárdáját erősíti.
