Így ünnepeltek a DVSC kézisei a győztes BL-meccs után; a videóban egy régi ismerős is feltűnt!

Mint arról beszámoltunk, a DVSC kézilabdacsapata múlt vasárnap 25–24-re nyert a Buducsnoszt otthonában. A Loki játékosai amikor a csarnokból mentek ki a buszhoz, még akkor is táncoltak, amit a klub egy videón meg is örökített.

Az Instagramon közzétett videóban feltűnt a DVSC Schaeffler korábbi játékosa, Kácsor Gréta is, aki továbbra is jó kapcsolatot ápol a debreceniekkel, jelenleg Romániában a CSM Slatina gárdáját erősíti.