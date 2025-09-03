szeptember 3., szerda

Céljuk a folyamatos fejlődés

Címkék#DVSC Kézilabda Akadémia#Kudor Kitti#Köstner Vilmos

Szerdán a Ferencváros elleni rangadóval kezdi meg bajnoki szereplését a DVSC Kézilabda Akadémia U16-os együttese.

Céljuk a folyamatos fejlődés

A 2010-2011-2012-es születésű lányokból álló csapat zöme idén nyáron került a DVSC Kézilabda Akadémiára.

 A 2010-2011-2012-es születésű lányokból álló csapat zöme idén nyáron került a DVSC Kézilabda Akadémiára. Kudor Kitti és Köstner Vilmos vezetésével július 21-én kezdte meg a felkészülést az akadémia legfiatalabbjaiból álló együttes.

„A legfontosabb célunk az volt, hogy a különböző helyről, különböző edzésszámmal érkező gyerekeket azonos szintre hozzuk – állapította meg a nyár legfontosabb feladatát Kudor Kitti edző. – Ebben sokat segítettek a mérések, amelyek jó támpontot adtak a lányok állapotát illetően. Lépésről-lépésre haladunk előre, még nem vagyunk kész állapotban, de ez a szezon ebben a szakaszában természetes, másrészt a legfontosabb, hogy hosszú távon fejlődjenek. Annak örülünk, hogy kezdődik a bajnokság és téthelyzetben is megmutathatják tudásukat a lányok.” – olvasható az akadémia honlapján.

 

