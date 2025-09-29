33 perce
Sima győzelmet aratott a DVSC II.
Egerben vendégszerepelt vasárnap a DVSC II. az NB III. Észak-keleti csoportjának 9. fordulójában. A mieink némi túlzással már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát, majd szünet után remek játékkal értékes és fölényes győzelmet arattak a megfogyatkozott egriek ellen – írta a klubhonlap.
A tények:
III., Észak-keleti csoport, 9. forduló
Eger-DVSC II. 0-5 (0-2).
Eger, 200 néző. Vezette: Horváth D.
DVSC II.: Erdélyi – Tercza, Mona, Szakál, Asztalos, Farkas T. (Patai, 74.), Kohut (Batai, 74.), Perpék, Bodnár (Doktor, 82.), Cibla (Vazquez, 77.), Egri (Bökönyi, 77.). Vezetőedző: Máté Péter.
Gól: Kohut (25., 73.), Egri (29.), Asztalos (89.), Batai (91.).
Kiállítva: Bukrán (67.).
A Trollfoci ősatyja: „Egyszer csak megjelentek a Loki ultrái a bemutatónkon” – fotókkal