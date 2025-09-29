szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

10°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

33 perce

Sima győzelmet aratott a DVSC II.

Címkék#DVSC II#Bodnár#Debreceni VSC#NB III

Haon.hu

Egerben vendégszerepelt vasárnap a DVSC II. az NB III. Észak-keleti csoportjának 9. fordulójában. A mieink némi túlzással már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát, majd szünet után remek játékkal értékes és fölényes győzelmet arattak a megfogyatkozott egriek ellen – írta a klubhonlap. 

A tények: 

III., Észak-keleti csoport, 9. forduló 

Eger-DVSC II. 0-5 (0-2). 

Eger, 200 néző. Vezette: Horváth D. 

DVSC II.: Erdélyi – Tercza, Mona, Szakál, Asztalos, Farkas T. (Patai, 74.), Kohut (Batai, 74.), Perpék, Bodnár (Doktor, 82.), Cibla (Vazquez, 77.), Egri (Bökönyi, 77.). Vezetőedző: Máté Péter. 

Gól: Kohut (25., 73.), Egri (29.), Asztalos (89.), Batai (91.). 

Kiállítva: Bukrán (67.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu