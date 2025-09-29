Sima győzelmet aratott a DVSC II.

Egerben vendégszerepelt vasárnap a DVSC II. az NB III. Észak-keleti csoportjának 9. fordulójában. A mieink némi túlzással már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát, majd szünet után remek játékkal értékes és fölényes győzelmet arattak a megfogyatkozott egriek ellen – írta a klubhonlap.

A tények: