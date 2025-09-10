szeptember 10., szerda

Labdarúgás

1 órája

Hogy micsoda?! Topligás játékost igazolt a DVSC! - hivatalos

Egy 31 éves, egykori U21-es válogatott középpályást szerződtettek Debrecenben. Újabb játékossal gazdagodott a DVSC.

Haon.hu

A DVSC szerződtette a spanyol Víctor Camarasát. A 31 éves, egykori U21-es válogatott középpályás elismerésre méltó karrierjét a Levante együttesében kezdte, majd hazájában játszott az Alaves és a Betis csapatában is – számolt róla be közösségi oldalán a DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club). Mint írják, a 2018-ban a Cardiffhoz, majd később a Crystal Palace-hoz igazolt, tehát a La Liga után a Premier League-ben is megmutatta remek képességeit, gólt szerzett többek között a Manchester United, az Arsenal és a Chelsea ellen is. Anglia után visszatért Spanyolországba, a Betis, az Alaves és az Oviedo színeiben egyaránt emlékezetes mérkőzéseket játszott, legutóbb az Eldense gárdájában szerepelt.

Víctor Camarasa 140 mérkőzést játszott a spanyol első osztályban, ezeken 8 gólt rúgott és 6 gólpasszt adott, míg a Premier League-ben 33 találkozón 4 assziszt mellett 5 alkalommal volt eredményes. A játékos topligás tapasztalatával nagy erősítést jelenthet csapatnak.

