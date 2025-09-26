Százaknak okoztak örömöt Bárány Donáték – fotókkal!

– Az MLSZ felhívására, az UEFA Grassroots hét keretein belül, kapcsolódva az Európai Bizottság által szervezett Európai Sporthéthez óvodai fesztivált rendeztek a DVSC és a DSI Debrecen partnerintézményei számára a pallagi edzőcentrumban. A két egyesület szorosan együttműködve bonyolította le a rendezvényt, amelyen a DVSC nyolc partnerovijából mintegy 100 gyermek vett részt. A műhelyekben izgalmas ügyességi játékok mellett focimeccsek is helyet kaptak a repertoárban. A fesztivál közben a DVSC felnőtt csapatának játékosai, Bárány Donát, Szűcs Tamás és Vajda Botond járták körbe a pályákat, és részt is vettek a feladatokban, a gyerekek nagy örömére – írta a dvsc.hu.