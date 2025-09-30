Halmozták az érmeket a debreceni úszók!

A DSI Debrecen fiatal úszói ott folytatták, ahol legutóbb abbahagyták, egy hétvégén két helyszínen mérettették meg magukat és vehettek át 112 érmet. A medálok mellett sokan megjavították egyéni rekordjaikat, így elmondhatják: kiválóan indították az őszi szezont, számolt be róla a klub a honlapján, ahol az eredmények is megtekinthetők.

