Belső feszültség, elmaradó fizetések a DVSC-nél? - sajtóhír

Miközben talán a vártnál is jobban szerepel a Debreceni VSC labdarúgó együttese az ősszel (harmadik hely a bajnokságban, magabiztos továbbjutás a Magyar Kupában), a háttérben már nem ennyire rózsás a helyzet – legalábbis ez olvasható ki az nb1.hu cikkéből. A portál szerint a klubban jelenleg tíz százalék részesedéssel bíró Five Eleven Capital (FEC) nem lesz többségi tulajdonos, ugyanis nem fizettek időben.

Nem túl rózsás a Debreceni VSC helyzete?

Forrás: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Debreceni VSC: csúszik a bér?

Az oldal azt írja, Ike Thierry Zaengel elnök hiába tesz meg mindent a maga módján a klub életben tartásáért, egyedül nehezen boldogul. Olyan komoly a helyzet, hogy több, az első csapat keretéhez tartozó játékos nem kapta meg az aktuális havi fizetését. A cikk írója azt is felveti, nehezen érthető, miként irányíthat mégis a kisebbségi tulajdonos FEC a klubnál, majd úgy fejezi be, a Loki elnöke közben új befektetők bevonásán is dolgozik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A DVSC továbbra sem kommentál újsághíreket.