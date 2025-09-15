szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

21°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

1 órája

Belső feszültség, elmaradó fizetések a DVSC-nél? - sajtóhír

Címkék#DVSC#Ike Thierry Zaengel#Nb1 hu#Five Eleven Capital#Debreceni VSC

Nem hiányzott. Az egyik hazai portál sötét képet fest a Debreceni VSC helyzetéről.

Haon.hu

Miközben talán a vártnál is jobban szerepel a Debreceni VSC labdarúgó együttese az ősszel (harmadik hely a bajnokságban, magabiztos továbbjutás a Magyar Kupában), a háttérben már nem ennyire rózsás a helyzet – legalábbis ez olvasható ki az nb1.hu cikkéből. A portál szerint a klubban jelenleg tíz százalék részesedéssel bíró Five Eleven Capital (FEC) nem lesz többségi tulajdonos, ugyanis nem fizettek időben.

Miközben talán a vártnál is jobban szerepel a Debreceni VSC labdarúgó együttese az ősszel (harmadik hely a bajnokságban, magabiztos továbbjutás a Magyar Kupában), a háttérben már nem ennyire rózsás a helyzet
Nem túl rózsás a Debreceni VSC helyzete?
Forrás: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Debreceni VSC: csúszik a bér?

Az oldal azt írja, Ike Thierry Zaengel elnök hiába tesz meg mindent a maga módján a klub életben tartásáért, egyedül nehezen boldogul. Olyan komoly a helyzet, hogy több, az első csapat keretéhez tartozó játékos nem kapta meg az aktuális havi fizetését. A cikk írója azt is felveti, nehezen érthető, miként irányíthat mégis a kisebbségi tulajdonos FEC a klubnál, majd úgy fejezi be, a Loki elnöke közben új befektetők bevonásán is dolgozik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A DVSC továbbra sem kommentál újsághíreket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu