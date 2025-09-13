1 órája
Itt lehet majd nézni a DVSC Veszprém elleni kupameccsét!
Ebben a fordulóban már az élvonabeli csapatok is bekapcsolódnak a Magyar Kupa küzdelmeibe. Az M4 Sport dönti el, műsorra tűzi-e a Debreceni VSC kupamérkőzését.
Szombaton a Debreceni VSC együttese is bekapcsolódik a Magyar Kupa küzdelmeibe. A Lokinak Lang Ádám nevelőegyesülete, a jelenleg harmadosztályú Veszprém otthonában kell kivívni a továbbjutást.
Debreceni VSC: fiatal spori fújja a sípot
Mivel a Magyar Kupa közvetítési jogai az M4 Sport (Magyar Televízió) tulajdonában vannak, így a csatorna dönti el, melyik mérkőzéseket tűzi műsorára a fordulóból. Bár a DVSC meccsét a tévében végül nem adják, az m4sport.hu oldalon a tervek szerint élőben fogják közvetíteni a 15 órától kezdődő összecsapást.
A Loki és a Veszprém találkozóján a 33 éves Sipos Tamás fúja majd a sípot.
