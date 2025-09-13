szeptember 13., szombat

Debreceni VSC

51 perce

Nem volt kérdés, magabiztos játékkal jutott tovább a DVSC

Idegenben kellett kivívnia továbbjutást a Lokinak. A papírformának megfelelően simán nyert a Debreceni VSC együttese.

A papírforma érvényesült

A mérkőzés elején a szépszámú debreceni szurkolótábor biztatása közepette a Loki egyből magához ragadta a kezdeményezést. Az első nagyobb helyzet a 7. percben alakult ki, akkor Szuhodovszki Soma közeli fejesét védte bravúrral a veszprémi kapus. A 11. minutumban Álex Bermejo lőtt 12 méterről, a labda nem sokkal szállt fölé, majd a 22. percben Bárány Donát fejese kerülte el a kaput – számolt be róla holnapján a Debreceni VSC. Mint írták, az első félidő második felében aztán már megszerezte a vezetést a Loki, a 35. percben Vajda Botond jó beadása után Komáromi György remekül lőtt 11 méterről a kapu bal oldalába, megszerezve ezzel első gólját a DVSC-ben (0-1).

Hozzátették, a papírformának megfelelően a második játékrész is Loki-fölényben zajlott, a 49. percben Szuhodovszki Soma kevéssel lőtt mellé 15 méterről, a középpályás nem sokkal később már kaput talált szabadrúgásból, de a hazai hálóőr nagyot védett. Az utolsó félóra elején kezezés miatt jogos büntetőhöz jutott a DVSC, a 11-est a 63. percben Bárány Donát higgadtan értékesítette (0-2). Ezzel eldőlt a továbbjutás kérdése, a hátralévő időben jöttek a cserék (Víctor Camarasa és Szakál Dénes debütált tétmérkőzésen), voltak még góllal kecsegtető szituációk is, de az eredmény már nem változott. 

A Veszprém-DVSC meccs végeredménye tehát 0-2, így a debreceniek továbbjutottak. A következő összecsapás sorsolását vasárnap este 18.45-től tartják.

Folytatás jövő hét vasárnap Kisvárdán a bajnokságban.

MOL Magyar Kupa, a legjobb 32 közé jutásért

Veszprém (NB III.)-DVSC 0-2 (0-1).

Veszprém, 600 néző. Vezette: Sipos T.

Veszprém: Héninger – Dobsa, Tóth G., Molnár B. (Molnár L., 87.), Irmes (Görgényi, 46.), Volter (Szűcs, 78.), Baldauf, Berzsenyi (Horváth B., 64.), Dömötör, Kiss M., (Mayer, 78.) Somogyi R. Vezetőedző: Gunther Zsolt.

DVSC: Varga Á. – Tercza, Lang (Camarasa, 76.), Hofmann, Vajda – Manzanara (Szakál, 76.), Batik (Cibla, 70.) – Komáromi (Sissoko, 66.), Szuhodovszki, Bermejo – Bárány (Djokic, 66.). Vezetőedző: Sergio Navarro.

Gól: Komáromi (35.), Bárány (63., 11-esből).

Sárga lap: Dobsa (46.), Molnár B. (59.), Baldauf (75.), Somogyi (81.), illetve Szakál (84.).

