Labdarúgás

2 órája

A Trollfoci ősatyja: „Egyszer csak megjelentek a Loki ultrái a bemutatónkon” – fotókkal

A Trollfoci sosem hergelni, hanem szórakoztatni akarja az embereket. Szabó Levente Zsolt a Debreceni VSC szurkolóival kapcsolatos sztorit is megosztott portálunkkal.

Molnár Szilárd

A Debreceni VSC bajnoki címekkel, kupagyőzelmekkel és nemzetközi kupaszereplésekkel megspékelt húsz éve volt a fő témája a Tégláson napokban megrendezett pódiumbeszélgetésnek. A vendégek között ott volt a klub három ikonikus alakja – Herczeg András, Dombi Tibor és Korhut Mihály –, valamint a Trollfoci alapítója, Szabó Levente Zsolt. 

A Debreceni VSC bajnoki címekkel, kupagyőzelmekkel és nemzetközi kupaszereplésekkel megspékelt húsz éve volt a fő témája a Tégláson megrendezett pódiumbeszélgetésnek
Szabó Levente Zsolt, a Trollfoci alapítója pécsi drukkerként több Debreceni VSC bajnokin is ott szurkolt a vendégszektorban az Oláh Gábor utcán.
Forrás: Katona Ákos

Az I. Téglási Football Fieszta egyik fő programjaként meghirdetett beszélgetésen természetesen szóba került a Loki első bajnoki címe is. Dombi Tibor úgy fogalmazott: „Mindig az első a legnehezebb, de egyben a legszebb!” Herczeg András felidézte, milyen érzés volt 40 ezer szurkolóval ünnepelni a főtéren: 

Mi, a szakmai stáb tagjai próbáltuk magunkat visszafogni, de a játékosok nem. Erről Tibi többet is tud mondani

 – mosolygott a DVSC-vel kétszeres magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes mesteredző. Dombi hozzátette: a Pécs elleni idényzáró után az ünneplés a főtéren, majd a Paripa Csárdában folytatódott. „Másnap senki nem volt túl fitt” – jegyezte meg a Vasutas összes bajnoki címéből részt vállaló korábbi szélső.

Korhut Mihály három bajnoki címet és három Magyar Kupát nyert a piros-fehérekkel, később pedig Izraelben is sikeres időszakot tudhatott magáénak. Bár a Bajnokok Ligájában nem lépett pályára, emiatt nincs benne hiányérzet: – Nagyon sok sikerben volt részem a DVSC-vel, és a külföldi pályafutásommal kapcsolatban sincs hiányérzet bennem – szögezte le a profi pályafutását a nyáron lezáró korábbi 22-szeres válogatott balhátvéd.

A Debreceni VSC bajnoki címekkel, kupagyőzelmekkel és nemzetközi kupaszereplésekkel megspékelt húsz éve volt a fő témája a Tégláson megrendezett pódiumbeszélgetésnek
Dombi Tibor is nosztalgiázott a fórumon
Fotó: Katona Ákos

Debreceni VSC: fordul a kocka?

Nem maradhatott ki a beszélgetésből a Debreceni VSC mostani szereplése sem. Dombi Tibi nem tagadta, fél tőle, hogy előbb-utóbb megfordul a gárda szerencséje. 

Én a tavalyit nem értettem, hogy miként tudtunk olyan rosszul szerepelni, mert nem volt az olyan gyenge csapat. Most pedig átestünk a ló túloldalára, és azt nem értem, miért szereplünk így. Azokat a ki-ki meccseket, amelyeket most megnyerünk, tavaly elbuktuk.

Tavasszal sokszor előfordult, hogy a játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, most meg talán volt, amikor nem érdemeltünk győzelmet. De nagyon egyben van a társaság, remek a hangulat, ez is visz minket előre, de bevallom, tartok tőle, hogy ez megfordul és rossz szériába kerülünk – mondta őszintén a Kicsi becenevű korábbi jobbszélső.

20250925_Téglási futball fórum_KÁ_HBN (14)
A legendás edző, Herczeg András a fórumon
Fotó: Katona Ákos

Herczeg András viszont úgy látja, van olyan jó a Loki kerete, hogy akár a nemzetközi kupaszereplést is ki tudják harcolni Dzsudzsák Balázsék, bár erre a legnagyobb esély talán a Magyar Kupában van.

Korhut Misi szerint a labdarúgás olyan, hogy visszaadja, amit elvesz, és Dombi félelmei ellenére ki fog tartani végig a Loki pozitív sorozata. – Amikor időm engedi, akkor vagy a helyszínen, vagy a tévében mindig megnézem az együttest – hangsúlyozta a DEAC második csapatának edzője.

Szívesen jönnek Debrecenbe

Szabó Levente Zsolt Pécs-szurkolóként élte meg a debreceni sikereket, és elmondta, örültek, hogy végre nem egy pesti csapat nyerte megint a bajnokságot. – Egy mosonmagyaróvári barátunk „lokista” volt – nyilván semmi köze nem volt Debrecenhez –, és az első aranyérem megszerzésekor felhívott minket telefonon, és beleordította: „Na mi van, megvan a bajnoki cím!” Ezt követően szólt, hogy várjunk, mert valami fény világít a szemébe. Aztán annyit hallottunk: „Jó napot kívánok, közúti ellenőrzés” – 30 ezer forintjába került a Loki bajnoki címe, de nem bánta – elevenítette fel mosolyogva Levi.

Szeretünk Debrecenbe járni, mert mindig szívesen fogadtak minket. Voltunk több focis rendezvényen, de a yoUDay-en is szerepeltünk, úgyhogy nyugodtan mondhatom, egy picit a szívünk csücske a cívisváros.

Én még anno úgy csöppentem bele ebbe a Pécs–Debrecen viszonyba, hogy a két tábor még barátkozott egymással, aztán az idők során ez egy kissé átalakult... Emlékszem, a Loki folyamatosan elvert minket, szerintem én nem is láttam győzni a mieinket az Oláh Gábor utcán – nevetett Levi.

A Trollfoci ősatyja egy 2014-es sztorit is felemlegetett portálunknak, amikor könyvbemutatót tartottak a Alexandra könyvkiadó ma már nem létező debreceni boltjában. – Komoly felfutásban voltunk, rengeteg ember gyűlt össze a bemutatóra – ahogy akkor fogalmaztak, többen voltak rajta, mint a Tankcsapdán, ami nagyon nagy szó volt. Egyszer csak megérkezett vagy 50 fő a Szívtipróktól, és megálltak hátul marconán. Na, mondom, basszus gyerekek, innen nem megyünk haza. A nézői kérdéseknél az egyik srác mondta, hogy ő ki van tiltva az oldalról, és a végén menjünk oda hozzá, mert beszélni akar velünk. Na, ettől sem lettünk nyugodtabbak, elhiheted. A bemutató végén én magamban már felkészültem a legrosszabbra, amikor megkérdezték, lenne-e kedvünk velük inni és sztorizgatni a Montin – emlékezett vissza.

A Debreceni VSC bajnoki címekkel, kupagyőzelmekkel és nemzetközi kupaszereplésekkel megspékelt húsz éve volt a fő témája a Tégláson megrendezett pódiumbeszélgetésnek
A beszélgetés szervezői és főszereplői
Forrás: Katona Ákos

Kell az önkritika

A Trollfocin számos jelenlegi vagy korábbi futballista visszatérő vendég egy-egy humoros poszt vagy mém formájában. Az egyikük Dombi Tibor, de Adamo Coulibaly és Korhut Mihály is többször feltűnt már az oldalon a debreceniektől. – Dombi Tibi, mondhatjuk, az ősidők óta jelen van nemcsak a debreceni labdarúgásban, hanem a világ labdarúgásában is. Adamo Coulibalyt nyilván a jó kis targoncás múltja hozta fel hozzánk a Trollfocira, de mi ezzel soha nem akartuk őt bántani. Az ő példája pont azt szemlélteti, hogy az ember akár a francia harmadosztályból, vagy egy sima munkásból is el tud olyan szintre jutni küzdeni akarással és kitartással, hogy akár a Bajnokok Ligájában játsszon, és gólokat szerezzen. Korhut Misivel mostanában picit szorosabbra szőttük a szálakat, mert szerepelt egy Trollfoci-videóban is, meg párszor találkoztunk a budapesti vendéglátóipari egységünkben, ahol szoktunk sztorizgatni a 2016-os Európa-bajnokságról.

Tizenhárom éve csináljuk a Trollfocit, szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hányan mondták azt, hogy ezzel valami bajuk van.

Fontos, hogy az embernek legyen öniróniája, értse a szarkazmust. Mi nem akarunk hergelni senkit, hanem szórakoztatni szeretnénk. Lehet, hogy ez egyeseknél nem így jön le, de soha nem volt célunk az, hogy valakit megbántsunk – hangsúlyozta Szabó Levente Zsolt.

A fórumon készült képek megtekinthetők galériánkban: 

Téglási futballfórum

Fotók: Katona Ákos

