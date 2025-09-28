A Trollfoci ősatyja: „Egyszer csak megjelentek a Loki ultrái a bemutatónkon” – fotókkal

A Debreceni VSC bajnoki címekkel, kupagyőzelmekkel és nemzetközi kupaszereplésekkel megspékelt húsz éve volt a fő témája a Tégláson napokban megrendezett pódiumbeszélgetésnek. A vendégek között ott volt a klub három ikonikus alakja – Herczeg András, Dombi Tibor és Korhut Mihály –, valamint a Trollfoci alapítója, Szabó Levente Zsolt.

Szabó Levente Zsolt, a Trollfoci alapítója pécsi drukkerként több Debreceni VSC bajnokin is ott szurkolt a vendégszektorban az Oláh Gábor utcán.

Forrás: Katona Ákos

Az I. Téglási Football Fieszta egyik fő programjaként meghirdetett beszélgetésen természetesen szóba került a Loki első bajnoki címe is. Dombi Tibor úgy fogalmazott: „Mindig az első a legnehezebb, de egyben a legszebb!” Herczeg András felidézte, milyen érzés volt 40 ezer szurkolóval ünnepelni a főtéren:

Mi, a szakmai stáb tagjai próbáltuk magunkat visszafogni, de a játékosok nem. Erről Tibi többet is tud mondani

– mosolygott a DVSC-vel kétszeres magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes mesteredző. Dombi hozzátette: a Pécs elleni idényzáró után az ünneplés a főtéren, majd a Paripa Csárdában folytatódott. „Másnap senki nem volt túl fitt” – jegyezte meg a Vasutas összes bajnoki címéből részt vállaló korábbi szélső.

Korhut Mihály három bajnoki címet és három Magyar Kupát nyert a piros-fehérekkel, később pedig Izraelben is sikeres időszakot tudhatott magáénak. Bár a Bajnokok Ligájában nem lépett pályára, emiatt nincs benne hiányérzet: – Nagyon sok sikerben volt részem a DVSC-vel, és a külföldi pályafutásommal kapcsolatban sincs hiányérzet bennem – szögezte le a profi pályafutását a nyáron lezáró korábbi 22-szeres válogatott balhátvéd.

Dombi Tibor is nosztalgiázott a fórumon

Fotó: Katona Ákos

Debreceni VSC: fordul a kocka?

Nem maradhatott ki a beszélgetésből a Debreceni VSC mostani szereplése sem. Dombi Tibi nem tagadta, fél tőle, hogy előbb-utóbb megfordul a gárda szerencséje.

Én a tavalyit nem értettem, hogy miként tudtunk olyan rosszul szerepelni, mert nem volt az olyan gyenge csapat. Most pedig átestünk a ló túloldalára, és azt nem értem, miért szereplünk így. Azokat a ki-ki meccseket, amelyeket most megnyerünk, tavaly elbuktuk.

Tavasszal sokszor előfordult, hogy a játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, most meg talán volt, amikor nem érdemeltünk győzelmet. De nagyon egyben van a társaság, remek a hangulat, ez is visz minket előre, de bevallom, tartok tőle, hogy ez megfordul és rossz szériába kerülünk – mondta őszintén a Kicsi becenevű korábbi jobbszélső.