Fontos bejelentés a DVSC hétvégi meccse előtt!

– Hazai pályán, a Győr elleni rangadóval folytatja bajnoki szereplését a dobogós DVSC a Fizz Ligában. A nagy érdeklődéssel várt találkozó szombaton 19.30-kor kezdődik a Nagyerdei Stadionban, mindenkit szeretettel várunk! Hajrá, Loki! Mint ismert, az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a Debreceni VSC-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista bekiabálásai miatt, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt súlyos pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette. Ez a Győr elleni találkozón lép életbe, a döntés a B5 szektort érinti. A B5 szektorba szóló bérlettel rendelkező drukkereink a B6 szektorban foglalhatnak majd helyet – írta a klubhonlap.

A DVSC jelenleg a harmadik helyen áll a tabellán, így minden szurkolóra szükség lesz a Rába-partiak ellen.