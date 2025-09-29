szeptember 29., hétfő

DVSC

1 órája

Fontos bejelentés a DVSC hétvégi meccse előtt!

A Debreceni VSC legutóbb a DVTK ellen játszott döntetlent.

Haon.hu

– Hazai pályán, a Győr elleni rangadóval folytatja bajnoki szereplését a dobogós DVSC a Fizz Ligában. A nagy érdeklődéssel várt találkozó szombaton 19.30-kor kezdődik a Nagyerdei Stadionban, mindenkit szeretettel várunk! Hajrá, Loki! Mint ismert, az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a Debreceni VSC-t szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista bekiabálásai miatt, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt súlyos pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette. Ez a Győr elleni találkozón lép életbe, a döntés a B5 szektort érinti. A B5 szektorba szóló bérlettel rendelkező drukkereink a B6 szektorban foglalhatnak majd helyet – írta a klubhonlap. 

A DVSC jelenleg a harmadik helyen áll a tabellán, így minden szurkolóra szükség lesz a Rába-partiak ellen.

 

