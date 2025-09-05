Labdarúgás
2 órája
Hihetetlen? „Emberi” időpontban a DVSC meccsei, mutatjuk!
A Debreceni VSC számára is elkészült a következő három forduló programja.
A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével elkészítette a Fizz Liga 7., 8. és 9. fordulójának programját. A DVSC a jövő szombati, veszprémi kupamérkőzés után a bajnokságban szeptember 21-én, vasárnap lép pályára Kisvárdán – írta a dvsc.hu.
Íme a program:
Szeptember 21., Kisvárda-DVSC (17:45)
Szeptember 27. DVTK-DVSC (17:30)
Október 4., DVSC-Győr (19:30)
Ezt ne hagyja ki!Átigazolás
Tegnap, 6:02
Micsoda átigazolások a DVSC-nél! Ugyanakkor van komoly távozó is! – mutatjuk!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre