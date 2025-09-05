Hihetetlen? „Emberi” időpontban a DVSC meccsei, mutatjuk!

A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével elkészítette a Fizz Liga 7., 8. és 9. fordulójának programját. A DVSC a jövő szombati, veszprémi kupamérkőzés után a bajnokságban szeptember 21-én, vasárnap lép pályára Kisvárdán – írta a dvsc.hu.

Íme a program: