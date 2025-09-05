szeptember 5., péntek

Labdarúgás

2 órája

Hihetetlen? „Emberi” időpontban a DVSC meccsei, mutatjuk!

Címkék#DVSC#Loki#Debreceni VSC#NB I

A Debreceni VSC számára is elkészült a következő három forduló programja.

Haon.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével elkészítette a Fizz Liga 7., 8. és 9. fordulójának programját. A DVSC a jövő szombati, veszprémi kupamérkőzés után a bajnokságban szeptember 21-én, vasárnap lép pályára Kisvárdán – írta a dvsc.hu. 

Íme a program: 

Szeptember 21., Kisvárda-DVSC (17:45) 

Szeptember 27. DVTK-DVSC (17:30) 

Október 4., DVSC-Győr (19:30) 


 

