2 órája
Szünet után rangadó, így látjuk a DVSC esélyeit
A Debreceni VSC vasárnap Kisvárdán vizitál a Fizz Ligában. Ennek apropóján a HAON sportpodcastjében Molnár Szilárd, Tóth Huba és Orosz Krisztofer latolgatták a DVSC esélyeit.
A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:
