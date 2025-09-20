szeptember 20., szombat

2 órája

Szünet után rangadó, így látjuk a DVSC esélyeit

Címkék#Orosz Krisztofer#Tóth Huba#haon podcast#Molnár Szilárd#Debreceni VSC

Haon.hu

A Debreceni VSC vasárnap Kisvárdán vizitál a Fizz Ligában. Ennek apropóján a HAON sportpodcastjében Molnár Szilárd, Tóth Huba és Orosz Krisztofer latolgatták a DVSC esélyeit. 

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:

