2 órája
Rendkívüli közleményt adott ki Papp László a DVSC pénzügyi helyzetével kapcsolatban
A DVSC-vel kapcsolatban rengeteg pletyka látott napvilágot az elmúlt napokban. A város polgármestere, Papp László közleményt adott ki a Debreceni VSC-vel kapcsolatban.
Az utóbbi pár napban rengeteg pletyka látott napvilágot a Debreceni VSC-vel kapcsolatban. Előbb az nb1.hu írt arról, hogy a bérek utalásával lehet probléma, később portálunk számolt be arról, hogy egy brit klub is érdeklődhet a DVSC iránt. A sajtóhírekre Debrecen polgármestere, Papp László reagált.
Debreceni VSC: A városvezető is megszólalt
A polgármester levelét változtatás nélkül közöljük. – Amint azt az elmúlt évek, sőt évtizedek igazolják, a DVSC történetének egyetlen biztos pillére van: Debrecen városa. Többségi tulajdonosok jönnek-mennek, de a város – akár kisebbségi tulajdonosként, akár többségi tulajdonosként – mindig ott állt és állni is fog a klub mögött. Ez biztosította a klub stabilitását akkor is, amikor 2020-ban elvesztettük NB1-es tagságunkat és ez biztosítja a klub stabilitását most is, amikor a többségi tulajdonosi pozícióval kapcsolatos tárgyalások lezárásának hiánya generál megoldandó pénzügyi feladatokat. A pénzügyi kötelezettségek pontos teljesítése az alapja a klub működésének, ezért megengedhetetlennek tartjuk, hogy ebben a tekintetben ne legyen rend.
Ennek biztosítását elvárjuk a mindenkori többségi tulajdonostól. A város és a helyi szponzorok együttműködésének köszönhetően az átmeneti likviditási nehézségek a mai nappal megszűnnek, a DVSC Futballszervező Zrt. gazdasági stabilitása biztosított, a kötelezettségek teljesítése folyamatos
– fogalmazott a városvezető.
Ajánljuk még:
Hoppá! Nem várt érdeklődő, ők vásárolhatnak részesedést a DVSC-ből? – mutatjuk!
Ilyen csak a filmekben van! Most derült ki, miért késhet kedden egy csomó DKV-busz!
A DVSC legutóbbi bajnoki győzelme a Fizz Ligában: