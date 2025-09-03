Ez sem volt olcsó mulatság! – ezúttal így büntette az MLSZ a DVSC-t

Ahogyan arról már korábban írtunk, a DVSC–Nyíregyháza mérkőzésen történtek miatt a debrecenieket szektorbezárással is büntették. Az MLSZ fegyelmi bizottsága a Debreceni VSC-t összevont eljárásban (az MTK, a Kazincbarcika és a Puskás Akadémia elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.

Remek volt a hangulat a Debreceni VSC–Nyíregyháza mecsen, de az MLSZ büntetett

Emellett a Magyar Labdarúgó Szövetség legújabb fegyelmi határozatában az is olvasható, hogy a DVSC biztonságért felelős szakemberét pénzbüntetés megfizetésére kötelezi a Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus mérkőzéssel kapcsolatban, megzavart rend helyreállításának elmulasztása miatt.

Mint írják, a döntések közül több határozat végrehajtását hat hónapra felfüggesztette a FEB, így amennyiben az adott sportszervezetnél a döntés jogerőre emelkedését követő hat hónapban nem ismétlődik meg ugyanez a típusú fegyelmi vétség, akkor a büntetés érvényét veszti. Ha a próbaidő alatt a vétkes újabb hasonló természetű szabálysértést követ el, akkor életbe lép a felfüggesztett büntetés, ami hozzáadandó az újabb vétségért kiszabott büntetéshez.

A Debreceni VSC-vel szemben is indult egy újabb eljárás