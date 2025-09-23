Nagy visszatérő a Lokinál!

Az éles szeműek kiszúrhatták, hogy a múlt vasárnapi Kisvárda-DVSC Fizz Liga-mérkőzésen egy régi-új szponzor, a Tranzit-Food Kft. logója tűnt fel a Debreceni VSC játékosainak mezén. A Tranzit-csoport először 2010 októberében lépett be a Loki életébe, akkor első lépésben egy három évre szóló főszponzori szerződést kötött a két fél, melyet 2024 augusztusában egy újabb évvel toldottak meg. A jellegzetes logó a nyáron eltűnt a debreceniek mezéről, de most visszakerült, portálunk pedig ennek kapcsán rákérdezett a cégcsoportnál, hogy ez egy újabb hosszú távú együttműködés kezdete-e?

Forrás: DVSC

Debreceni VSC: jelentős megállapodás

A gyorsan megszületett válaszban ez állt:

a Tranzit-Food Kft. megkötötte a DVSC Futball Szervező Zrt-vel a főszponzori szerződést a 2025/2026-os évadra.

Ezzel a jelentős megállapodással tovább bővült a DVSC szponzori köre, és remélhetőleg hamarosan újabb örömteli hírekről lehet majd beszámolni az olvasóknak.

