Debreceni VSC

2 órája

Nagy visszatérő a Lokinál!

Jelentős megállapodást kötött a Loki. Egy évig biztos látható lesz a cégcsoport logója a Debreceni VSC mezén.

Molnár Szilárd

Az éles szeműek kiszúrhatták, hogy a múlt vasárnapi Kisvárda-DVSC Fizz Liga-mérkőzésen egy régi-új szponzor, a Tranzit-Food Kft. logója tűnt fel a Debreceni VSC játékosainak mezén. A Tranzit-csoport először 2010 októberében lépett be a Loki életébe, akkor első lépésben egy három évre szóló főszponzori szerződést kötött a két fél, melyet 2024 augusztusában egy újabb évvel toldottak meg. A jellegzetes logó a nyáron eltűnt a debreceniek mezéről, de most visszakerült, portálunk pedig ennek kapcsán rákérdezett a cégcsoportnál, hogy ez egy újabb hosszú távú együttműködés kezdete-e?

Debreceni VSC: jelentős megállapodás

A gyorsan megszületett válaszban ez állt:

a Tranzit-Food Kft. megkötötte a DVSC Futball Szervező Zrt-vel a főszponzori szerződést a 2025/2026-os évadra.

Ezzel a jelentős megállapodással tovább bővült a DVSC szponzori köre, és remélhetőleg hamarosan újabb örömteli hírekről lehet majd beszámolni az olvasóknak. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Kisvárda-DVSC bajnoki összefoglalója:

 

