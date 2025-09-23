2 órája
Nagy visszatérő a Lokinál!
Jelentős megállapodást kötött a Loki. Egy évig biztos látható lesz a cégcsoport logója a Debreceni VSC mezén.
Az éles szeműek kiszúrhatták, hogy a múlt vasárnapi Kisvárda-DVSC Fizz Liga-mérkőzésen egy régi-új szponzor, a Tranzit-Food Kft. logója tűnt fel a Debreceni VSC játékosainak mezén. A Tranzit-csoport először 2010 októberében lépett be a Loki életébe, akkor első lépésben egy három évre szóló főszponzori szerződést kötött a két fél, melyet 2024 augusztusában egy újabb évvel toldottak meg. A jellegzetes logó a nyáron eltűnt a debreceniek mezéről, de most visszakerült, portálunk pedig ennek kapcsán rákérdezett a cégcsoportnál, hogy ez egy újabb hosszú távú együttműködés kezdete-e?
Debreceni VSC: jelentős megállapodás
A gyorsan megszületett válaszban ez állt:
a Tranzit-Food Kft. megkötötte a DVSC Futball Szervező Zrt-vel a főszponzori szerződést a 2025/2026-os évadra.
Ezzel a jelentős megállapodással tovább bővült a DVSC szponzori köre, és remélhetőleg hamarosan újabb örömteli hírekről lehet majd beszámolni az olvasóknak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A Kisvárda-DVSC bajnoki összefoglalója:
Dráma a nyílt utcán! Az egyik debreceni iskolához riasztották a mentőket
Bognár, Rúsz és Bogár: A triumvirátus újabb súlyos tévedése (?) – Fotó!