2 órája
DVSC: csírájában kell elfojtani az ellenfél lelkesedését
Az élvonalbeli csapatok is bekapcsolódnak a küzdelmekbe a Magyar Kupában. A Debreceni VSC együttesének a harmadosztályú Veszprém otthonában kell kivívnia a továbbjutást.
Megkezdi a küzdelmeket a Magyar Kupában a Debreceni VSC együttese, a piros-fehéreknek a harmadosztályú Veszprém otthonában kell kivívnia a továbbjutást szombat délután. Lang Ádámnak, a cívisvárosiak védőjének különleges mérkőzés lesz a szombati, hiszen a 32 éves játékos veszprémi születésű, ott kezdte a pályafutását is. A 70-szeres válogatott futballista a Loki TV-nek elmondta, kellemes érzés töltötte el, amikor megtudta, hogy a DVSC a bakonyi csapattal került össze a kupában.
Debreceni VSC: motivált lesz az ellenfél
–Tizenkilenc éves koromig ott éltem, az az otthonom, egyszer majd szeretnék oda visszatérni – hangsúlyozta. – A papírforma egy dolog. Elvárás a továbbjutás, de ezt nem szabad tehernek venni, hanem tisztelve az ellenfelet, úgy kell odamenni, mi döntünk arról, a mérkőzésnek milyen végeredménye lesz. Mi szeretnék diktálni a tempót, mi akarunk dominálni, mi döntsük el azt, hogy fog alakulni az összecsapás. A veszprémiek biztos motiváltak lesznek, amiért ilyen ellenfelet kaptak.
Nincs rajtuk szinte semmilyen nyomás, hiszen mondhatják, kimegyünk, és élvezzük ki ezt a mérkőzést. Ez lehet egy veszélyforrás, amikor valaki felszabadultan tud játszani, és nincs benne az a fejében, mi lesz ha hibázok, hanem bevállal olyan dolgokat, amiből nagyon szép futball kerekedhet.
Nekünk ezt kell csírájában elfojtani, és profi módon lehozni a találkozót – mondta el a rutinos játékos.
A VSC 2015 Veszprém-Debreceni VSC Magyar Kupa találkozó szombaton 15 órakor kezdődik majd A két csapat legutóbb 2021 szeptemberében találkozott a kupában, akkor a Loki Marko Nikolic góljával 1–0-ra nyert a királynék városában.
Magyar Kupa 3. forduló (a legjobb 32 közé jutásért)
19.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)
11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)
15.00:Kelen SC (BLSZ I.)–Tarpa SC (NB III)