Debreceni VSC

2 órája

DVSC: csírájában kell elfojtani az ellenfél lelkesedését

Az élvonalbeli csapatok is bekapcsolódnak a küzdelmekbe a Magyar Kupában. A Debreceni VSC együttesének a harmadosztályú Veszprém otthonában kell kivívnia a továbbjutást.

Haon.hu

Megkezdi a küzdelmeket a Magyar Kupában a Debreceni VSC együttese, a piros-fehéreknek a harmadosztályú Veszprém otthonában kell kivívnia a továbbjutást szombat délután. Lang Ádámnak, a cívisvárosiak védőjének különleges mérkőzés lesz a szombati, hiszen a 32 éves játékos veszprémi születésű, ott kezdte a pályafutását is. A 70-szeres válogatott futballista a Loki TV-nek elmondta, kellemes érzés töltötte el, amikor megtudta, hogy a DVSC a bakonyi csapattal került össze a kupában.

A Debreceni VSC együttesének a Veszprém otthonában kell kivívnia a továbbjutást a Magyar Kupában szombat délután.
Forrás: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

Debreceni VSC: motivált lesz az ellenfél

 –Tizenkilenc éves koromig ott éltem, az az otthonom, egyszer majd szeretnék oda visszatérni – hangsúlyozta. – A papírforma egy dolog. Elvárás a továbbjutás, de ezt nem szabad tehernek venni, hanem tisztelve az ellenfelet, úgy kell odamenni, mi döntünk arról, a mérkőzésnek milyen végeredménye lesz. Mi szeretnék diktálni a tempót, mi akarunk dominálni, mi döntsük el azt, hogy fog alakulni az összecsapás. A veszprémiek biztos motiváltak lesznek, amiért ilyen ellenfelet kaptak.

Nincs rajtuk szinte semmilyen nyomás, hiszen mondhatják, kimegyünk, és élvezzük ki ezt a mérkőzést. Ez lehet egy veszélyforrás, amikor valaki felszabadultan tud játszani, és nincs benne az a fejében, mi lesz ha hibázok, hanem bevállal olyan dolgokat, amiből nagyon szép futball kerekedhet.

Nekünk ezt kell csírájában elfojtani, és profi módon lehozni a találkozót – mondta el a rutinos játékos.

A VSC 2015 Veszprém-Debreceni VSC Magyar Kupa találkozó szombaton 15 órakor kezdődik majd  A két csapat legutóbb 2021 szeptemberében találkozott a kupában, akkor a Loki Marko Nikolic góljával 1–0-ra nyert a királynék városában.

Magyar Kupa 3. forduló (a legjobb 32 közé jutásért)

  • Péntek

19.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)

  • Szombat

11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)
13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. ker. TVE (NB III)
14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Zalaegerszegi TE FC
15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC
15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC
15.00: Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Paksi FC
15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
15.00: Móri SE (Fejér I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)
15.00: Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–ESMTK (NB III)
15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)
15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)
15.00: SBTC (Nógrád I.)–Tiszakécskei LC (NB II)
16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest
16.00: Szarvaskend SE (Vas I.)–Ferencvárosi TC (Tv:M4 Sport)
16.00: REAC (BLSZ I.)–Karcagi SC (NB II)
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)
18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC
18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good
19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
19.00: Videoton FC Fehérvár (NB II)–Szentlőrinc (NB II)

  • Vasárnap

15.00:Kelen SC (BLSZ I.)–Tarpa SC (NB III)
15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Komárom VSE (NB III)
15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)
15.00: Sárvár FC (Vas I.)–Pilisi LK (Pest I.)
16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

 

