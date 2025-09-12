szeptember 12., péntek

Mária névnap

25°
+24
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
haon.hu PODCAST

46 perce

Karcagon nevelődnek a jövő Lokijának klasszisai?

Címkék#haon podcast#debrecen#dvsc#Karcagi SE#Debreceni VSC#Gulácsi Bence

A Nagykunságban pallérozódhatnak a Loki-játékosok. A Debreceni VSC és a Karcagi SE együttműködéséről beszélt a Haon podcast-műsorában Gulácsi Bence.

Haon.hu

A Debreceni VSC rajongói, illetve a Haon H szektor című podcast-műsorának hallgatói valószínűleg a Loki felnőttcsapatának játékosmegfigyelőjeként emlékezhetnek Gulácsi Bence nevére, ám a tapasztalt szakember az idei szezontól új szerepkörben tevékenykedik a hajdúsági klubnál, illetve annak partnercsapatánál, az NB II.-be idén feljutott Karcagi SE csapatánál. Ezen együttműködés céljairól, valamint a nagykunsági csapatnál betöltött szerepéről is beszélt a műsorban. 

A Debreceni VSC és a Karcagi SE együttműködéséről beszélt Gulácsi Bence
A Debreceni VSC és a Karcagi SE együttműködéséről beszélt Gulácsi Bence
Forrás: Napló-archív

A Debreceni VSC utánpótlás-nevelésének NB II.-es pillére a Karcag 

Gulácsi Bence a 2025/26-os szezontól a Debreceni VSC és a Karcag SE közötti együttműködés koordinátora, továbbá a DVSC Labdarúgó Akadémia videóelemzési csoportvezetője. – A DVSC-ből négy kölcsönjátékos és öt kooperációs-játékos van most Karcagon, ezt a kapcsolatot koordinálom napi szinten – magyarázta a szakember. Ezek a játékosok ebben a szezonban olyan csapatok ellen pallérozódhatnak, mint a Videoton, a Honvéd, a Vasas, a Fehérvár vagy a Kecskemét. 

Felidézte, már a korábbi években is az volt a cél, hogy a DVSC fiatal, utánpótlásban szereplő játékosai fokozatosan szerezzenek minél több tapasztalatot, játékperceket NB III.-ban, majd NB II.-ben és az NB I.-ben. Tehát ez a modell nem újkeletű, hiszen a Lokinak korábban hasonló együttműködése volt a DEAC (akkori NB II.-es) csapatával, illetve legutóbb például a Mezőkövesddel.  

– 2024 tavaszán keresték meg a DVSC-t a Karcagi SE vezetői, hogy új stadiont építenek, fejlesztik a létesítmény-infrastruktúrát és az a tervük, hogy 2-3 év alatt NBII-es csapatot alakítsanak ki – idézte fel Gulácsi Bence. A nyáron el is kezdődött a közös munka, több Loki-játékos került a nagykunsági csapathoz, illetve a DVSC-szakemberei közül is többen részt vettek az építkezésben.  

Milyen célokat tűztek ki a Karcagi SE-vel? Mely játékosok azok, akik később akár a Debreceni VSC első csapatánál is meghatározóak lehetnek? Többek között ezekről is beszélt Gulácsi Bence a H szektor adásában: 

Ajánljuk még:

 

haon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu