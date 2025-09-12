Karcagon nevelődnek a jövő Lokijának klasszisai?

A Debreceni VSC rajongói, illetve a Haon H szektor című podcast-műsorának hallgatói valószínűleg a Loki felnőttcsapatának játékosmegfigyelőjeként emlékezhetnek Gulácsi Bence nevére, ám a tapasztalt szakember az idei szezontól új szerepkörben tevékenykedik a hajdúsági klubnál, illetve annak partnercsapatánál, az NB II.-be idén feljutott Karcagi SE csapatánál. Ezen együttműködés céljairól, valamint a nagykunsági csapatnál betöltött szerepéről is beszélt a műsorban.

A Debreceni VSC és a Karcagi SE együttműködéséről beszélt Gulácsi Bence

A Debreceni VSC utánpótlás-nevelésének NB II.-es pillére a Karcag

Gulácsi Bence a 2025/26-os szezontól a Debreceni VSC és a Karcag SE közötti együttműködés koordinátora, továbbá a DVSC Labdarúgó Akadémia videóelemzési csoportvezetője. – A DVSC-ből négy kölcsönjátékos és öt kooperációs-játékos van most Karcagon, ezt a kapcsolatot koordinálom napi szinten – magyarázta a szakember. Ezek a játékosok ebben a szezonban olyan csapatok ellen pallérozódhatnak, mint a Videoton, a Honvéd, a Vasas, a Fehérvár vagy a Kecskemét.

Felidézte, már a korábbi években is az volt a cél, hogy a DVSC fiatal, utánpótlásban szereplő játékosai fokozatosan szerezzenek minél több tapasztalatot, játékperceket NB III.-ban, majd NB II.-ben és az NB I.-ben. Tehát ez a modell nem újkeletű, hiszen a Lokinak korábban hasonló együttműködése volt a DEAC (akkori NB II.-es) csapatával, illetve legutóbb például a Mezőkövesddel.

– 2024 tavaszán keresték meg a DVSC-t a Karcagi SE vezetői, hogy új stadiont építenek, fejlesztik a létesítmény-infrastruktúrát és az a tervük, hogy 2-3 év alatt NBII-es csapatot alakítsanak ki – idézte fel Gulácsi Bence. A nyáron el is kezdődött a közös munka, több Loki-játékos került a nagykunsági csapathoz, illetve a DVSC-szakemberei közül is többen részt vettek az építkezésben.

Milyen célokat tűztek ki a Karcagi SE-vel? Mely játékosok azok, akik később akár a Debreceni VSC első csapatánál is meghatározóak lehetnek? Többek között ezekről is beszélt Gulácsi Bence a H szektor adásában:

