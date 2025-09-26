3 órája
H szektor: Les volt vagy nem volt les?
Portálunk munkatársai felelevenítették a Loki kisvárdai győzelmét, de beszéltek a DVTK elleni keleti rangadóról is.
Fontos győzelmet aratott a Loki Kisvárdán
Forrás: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Ismét a Debreceni VSC NB I.-es labdarúgó együttese volt a HAON sporttémájú podcastje, a H szektor legújabb adásának témája. Portálunk munkatársai, Tóth Huba, Orosz Krisztofer és Molnár Szilárd felelevenítették a Loki kisvárdai győzelmét.
Természetesen nem hagyhatták ki a válogatottságra aspiráló Bárány Donát elleni szabálytalanságot, és azt azt megelőző, meglehetősen véleményes leshelyzetet is. Az adás második felében már a Diósgyőr elleni szombati bajnoki volt fókuszban, kollégáink elmondták, mit gondolnak a keleti rangadóról.
A teljes adást itt hallgathatjátok meg:
