H szektor: Les volt vagy nem volt les?

Ismét a Debreceni VSC NB I.-es labdarúgó együttese volt a HAON sporttémájú podcastje, a H szektor legújabb adásának témája. Portálunk munkatársai, Tóth Huba, Orosz Krisztofer és Molnár Szilárd felelevenítették a Loki kisvárdai győzelmét.

Természetesen nem hagyhatták ki a válogatottságra aspiráló Bárány Donát elleni szabálytalanságot, és azt azt megelőző, meglehetősen véleményes leshelyzetet is. Az adás második felében már a Diósgyőr elleni szombati bajnoki volt fókuszban, kollégáink elmondták, mit gondolnak a keleti rangadóról.

A teljes adást itt hallgathatjátok meg: