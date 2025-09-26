szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
haon.hu PODCAST

3 órája

H szektor: Les volt vagy nem volt les?

Címkék#DVSC#podcast#Loki#h szektor#haon podcast#Debreceni VSC#HAON

Portálunk munkatársai felelevenítették a Loki kisvárdai győzelmét, de beszéltek a DVTK elleni keleti rangadóról is.

Haon.hu
H szektor: Les volt vagy nem volt les?

Fontos győzelmet aratott a Loki Kisvárdán

Forrás: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Ismét a Debreceni VSC NB I.-es labdarúgó együttese volt a HAON sporttémájú podcastje, a H szektor legújabb adásának témája. Portálunk munkatársai, Tóth Huba, Orosz Krisztofer és Molnár Szilárd felelevenítették a Loki kisvárdai győzelmét.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Természetesen nem hagyhatták ki a válogatottságra aspiráló Bárány Donát elleni szabálytalanságot, és azt azt megelőző, meglehetősen véleményes leshelyzetet is. Az adás második felében már a Diósgyőr elleni szombati bajnoki volt fókuszban, kollégáink elmondták, mit gondolnak a keleti rangadóról.

A teljes adást itt hallgathatjátok meg:

 

haon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu