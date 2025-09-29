Angolok, skótok vagy mások? Innen érkezhet a DVSC új befektetője

Hetekkel ezelőtt bejárta a hír a magyar sportsajtót, miszerint csúszhatnak a fizetések a Debreceni VSC-nél. A pletykára még a város polgármestere, Papp László is reagált. Mondhatni „csendben” teltek a napok azóta a klub körül, időközben a futballisták legyőzték idegenben a Kisvárdát és ikszeltek a DVTK ellen. Ahogyan írtuk: „Több, a DVSC Futball Zrt. képviseletére jogosult személynek újabb megbízatása csupán két hónapra (2025. július 3-tól szeptember 2-ig) szólt. Az E-cégjegyzék adatai alapján nekik szeptember 30-ig hosszabbították meg a jogviszonyukat (bejegyzés alatt van). Arra következtethetünk, hogy a klubnál ezt követően újabb változások jöhetnek”. Mikor lesz vajon megoldás a szóbeszédekből?

Debreceni VSC: Mi lesz ebből?

Országosan elsőként számoltunk be a pletykáról, miszerint brit érdeklődők is bejelentkezhettek a Vasutasért, de nagyon úgy néz ki, szűkült a kör.

Információink szerint egy nagy múltú, ugyanakkor alacsonyabb osztálybeli angol klub vásárolhat részesedést a hajdúsági klubból, ha a FEC nem lesz az együttes többségi tulajdonosa. A korábbi cikkünkben megadott dátum kedden lejár, így talán közelebb kerülhetünk a végleges válaszhoz, amely már minden DVSC szurkolót érdekel.

Úgy tűnik azonban, a játékosok nem foglalkoznak a sportsajtóban felröppent hírekkel, hiszen a DVSC jelenleg a harmadik helyen áll a Fizz Ligában, ráadásul úgy, hogy több bravúros eredmény is összejött már a szezonban. Ebben a tekintetben is érthető, hogy a nemzetközi futballpiacon is csábító név lehet a Vasutasé.

Az NB I. állása:

1. Paksi FC 8 5 3 – 22–12 18 2. Ferencvárosi TC 7 4 2 1 16– 6 14 3. Debreceni VSC 8 4 2 2 11–10 4 4. MTK Budapest 8 4 1 3 17–13 13 5. ETO FC Győr 7 3 3 1 15– 9 12 6. Puskás Akadémia 8 3 1 4 12–15 10 7. Kisvárda 7 3 1 3 7–13 10 8. Újpest FC 8 2 2 4 12–12 8 9. Diósgyőri VTK 8 1 5 2 12–16 8 10. Zalaegerszegi TE 8 1 4 3 15–15 7 11. Nyíregyháza 8 1 3 4 10–17 6 12. Kazincbarcika 7 1 1 5 6–17 4

Az előző forduló eredményei:

Szeptember 26., péntek Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2 Szeptember 27., szombat Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–0 Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–0 Paksi FC–Puskás Akadémia 3–2 Szeptember 28., vasárnap MTK Budapest–Kisvárda Master Good 4–0 ETO FC–Ferencvárosi TC 0–2

A 9. forduló programja:

Október 3., péntek 20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) Október 4., szombat 14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) 17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport) 19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) Október 5., vasárnap 16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) 19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

A DVSC eddigi meccsei:

ZTE–DVSC 3–3 DVSC–MTK 1–0 KBSC–DVSC 1–2 DVSC–Nyíregyháza 1–2 Puskás Akadémia–DVSC 1–2 DVSC–Ferencváros 0–3 MOL Magyar Kupa: Veszprém-DVSC 0–2 Kisvárda-DVSC 0–1 DVTK-DVSC 0–0

A DVSC legutóbb a DVTK együttese ellen játszott keleti rangadót. A meccsen dominált a Debreceni VSC, de gólt nem sikerült szerezni. A találkozó összefoglalóját itt nézheti meg:

