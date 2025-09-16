Hoppá! Nem várt érdeklődő, ők vásárolhatnak részesedést a DVSC-be? – mutatjuk!

Ahogyan arról az nb1.hu írt, késhetnek a fizetések a Debreceni VSC gárdájánál. Több érdekes kérdést is felvet az állítás, hiszen még valóban nem születhetett teljes egyezség a DVSC és a FEC (Five Eleven Capital) között, ugyanakkor a cívisvárosiak Sergio Navarro vezetésével két csorbától eltekintve kimondottan jól szerepelnek a Fizz Liga küzdelmeiben. Hogyan tovább?

Debreceni VSC: A szurkolók is alig várják, hogy minden tisztázódjon a klub körül. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Befektetőket keresnek?

A Nemzeti Sport szintén hétfői cikkében is foglalkoznak a hírrel. A napokban felmerültek olyan pletykák is miszerint további befektetőket keres a DVSC. Nem kizárt, hogy igaz az állítás, főleg, ha a FEC-cel valóban nem sikerül megegyezni. A szurkolók elégedetlensége is érthető, hiszen mindenki szeretné, hogy hazánk legsikeresebb vidéki klubja körül mihamarabb rendeződjenek az ehhez hasonló kérdések.

Portálunk információi szerint egy nagy múltú brit klub befektetőinek esetleges érkezése is terítéken lehet, de egyelőre még biztosat aligha lehet állítani ebben a kérdésben.

A DVSC nyári átigazolási körképe, a szituáció ellenére több erősítést jelentett be a klub:

Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként) Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Pape Sissoko (mali, Reims - Franciaország), Varga Ádám (Ferencvárosi TC), Víctor Camarasa Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Neven Djurasek (horvát, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként), Jorgo Pëllumbi (albán) Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk, Kohut Máté, Sain Balázs Csaba Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia) Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

Az NB I. állása:

1. Paksi FC 6 4 2 – 18–9 9 14 2. Ferencvárosi TC 5 3 1 1 12–4 8 10 3. Debreceni VSC 6 3 1 2 10–10 0 10 4. Puskás Akadémia 6 3 1 2 10–10 0 10 5. Kisvárda 5 3 1 1 7–8 –1 10 6. ETO FC Győr 5 2 3 – 13–7 6 9 7. Újpest FC 6 2 1 3 10–8 2 7 8. MTK Budapest 6 2 1 3 12–13 –1 7 9. Diósgyőri VTK 6 1 3 2 10–14 –4 6 10. Nyíregyháza Spartacus 6 1 1 4 7–14 –7 4 11. Zalaegerszegi TE 6 – 4 2 10–14 –4 4 12. Kazincbarcika 5 – 1 4 4–12 –8 1

A DVSC eddigi meccseinek eredménye:

ZTE–DVSC 3–3

DVSC–MTK 1–0

KBSC–DVSC 1–2

DVSC–Nyíregyháza 1–2

Puskás Akadémia–DVSC 1–2

DVSC–Ferencváros 0–3

MOL Magyar Kupa: Veszprém-DVSC 0–2

A DVSC legutóbbi győzelme az NB I.-ben: