1 órája
Hivatalossá vált a DVSC kupameccsének pontos időpontja!
Az is megvan, hogy a DEAC mikor lép pályára a Pécs otthonában. A Debreceni VSC számára néhány éve szintén a Magyar Kupa legjobb 64 csapata között már összejött a továbbjutás.
Hivatalossá vált a VSC 2015 Veszprém–Debreceni VSC MOL Magyar Kupa (3. forduló) mérkőzés pontos időpontja. A csapatok szeptember 13-án, szombaton 15 órától küzdhetnek majd meg azért, hogy a legjobb 32 közé jussanak – derül ki az MLSZ adatbankjából.
A Debreceni VSC–Veszprém meccs szurkolóbarát időpontban lesz
A legtöbb DVSC-szurkolónak tehát nem kell szabadságot kivenni ahhoz, hogy ott legyenek a találkozón – autóval körülbelül négy óra, vonattal pedig 5 óra alatt eljuthatnak Veszprémbe. A felek legutóbb a 2021/2022-es szezonban mérkőztek meg egymással, akkor a hajdúságiak Marko Nikolics góljával nyertek, és jutottak tovább a Magyar Kupában.
A Loki az NB I.-ben hat forduló után a 3. helyet foglalja el a tabellán, míg a Veszprém az NB III. Észak-Nyugati csoportjában ugyanennyi játéknapot követően az ötödik. Lang Ádám számára igen különleges lesz az összecsapás, mivel a nevelőegyütteséhez látogat majd vissza.
Ugyanakkor már azt is lehet tudni, hogy a másik cívisvárosi gárda, a DEAC szintén szeptember 13-án, szombaton lép pályára a Pécs otthonában.
