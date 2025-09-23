3 órája
Bognár, Rúsz és Bogár: A triumvirátus újabb súlyos tévedése (?) – Fotó!
A DVSC legutóbbi mérkőzésén hazánk három legjobb játékvezetője dirigált. Sajnos ezúttal is született olyan ítélet, amely bőven szolgáltat témát. Kijelenthető, hogy továbbra sem lesz Bognár Tamás, Rúsz Márton és Bogár Gergő a Debreceni VSC szurkolóinak kedvenc sípmestere.
Az előző fordulóban a Fizz Ligában egy találattal jobbnak bizonyult a Debreceni VSC szomszéd vármegyei riválisánál a Kisvárdánál. A meccs azonban sokkal simább is lehetett volna, ha a mélyen tisztelt játékvezetők kiszúrtak volna egy teljesen egyértelmű szituációt…
Debreceni VSC: Hazánk legkiválóbb játékvezetői dirigáltak
Az előző és az azt megelőző szezonokban is többször foglalkoztunk a játékvezetőkkel. Egyszerűen azért, mert a sportszeretőket minden is érdekli. Több Debreceni VSC szurkoló előre félt, amikor kiderült: a rangadó sípmestere Bognár Tamás lesz, a negyedik játékvezető Rúsz Márton, míg a VAR-szobában Bogár Gergő igyekezett sasszeműen kiszúrni minden apróságot a pályán. Ez eleinte működött is, de a második félidő elején Bárány Donát kapott nagyszerű labdát, de a menteni igyekvő kisvárdai védő – amennyiben a brutális belépőt lehet mentésnek nevezni, köze nem volt a labdához – valósággal letarolta, felrúgta a „lelátóra” a DVSC saját nevelésű támadóját. Nyugodtan figyelhette mindenki a történéseket, biztosak lehettünk a piros lapban: nyilvánvaló gólhelyzet volt, a belépő pedig egészen egyszerűen brutális volt, nincs szebb szó. Kiállítás helyett azonban jött a remek ítélet: les és szabadrúgás kifelé! Mondhatnák a cívisvárosi szurkolók, hogy meglepődtek, érdemes megnézni a drukkerek véleményét a klub hivatalos posztja alatt az esettel kapcsolatban. A közvetítés alatt pedig egy képkockát sem lehetett látni, amikor vonalazva megbizonyosdhattak volna a szimpatizánsok a leshelyzetről – nem volt aktív a les – és talán több alkalommal sem szabadulnának el az indulatok egy-egy meccsen.
Természetesen mindenki hibázhat – ha hiba volt, de nehéz ezt máshogyan látni –, csak kérdezzük mi, hozzá nem értők: mire való a VAR? Csak a szerencsén múlott, hogy a válogatott meghívóra joggal pályázó center nem sérült bele súlyosan az esetbe, emellett pedig a szabály szerint csak az a testrész számít a lesszabálynál, amellyel érvényes gólt lehet szerezni, Bárány Donátnak pedig egyik ilyen testrésze sem volt a felezővonalon túl. A laikus kérdés: miért is volt les? Persze, hamar költői lesz…
Nézzük a tényeket: tizenkét esztendő után kezdett ennyire jól a Vasutas, ennek eddigi eredménye a második hely. Reméljük, a jó teljesítmény mellett egyszer a szerencse is a klub mellé áll.
Végezetül, sok sikert kívánunk Bognár Tamásnak a VAR-szobában a holnapi Európa-liga mérkőzésre!
Az NB I. állása:
1. Paksi FC 7 4 3 – 19–10 15
2. Debreceni VSC 7 4 1 2 11–10 13
3. ETO FC Győr 6 3 3 – 15–7 12
4. Ferencvárosi TC 6 3 2 1 14–6 11
5. MTK Budapest 7 3 1 3 13–13 10
6. Puskás Akadémia 7 3 1 3 10–12 10
7. Kisvárda 6 3 1 2 7–9 10
8. Újpest FC 7 2 1 4 10–10 0 7
9. Diósgyőri VTK 7 1 4 2 12–16 –4 7
10. Nyíregyháza Spartacus 7 1 2 4 8–15 –7 5
11. Kazincbarcika 6 1 1 4 6–12 –6 4
12. Zalaegerszegi TE 7 – 4 3 10–15 –5 4
A 7. forduló eredményei:
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0
Puskás Akadémia–ETO FC 0–2
Szeptember 21., vasárnap
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–1
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0
A 8. forduló programja:
Szeptember 26., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 27., szombat
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Szeptember 28., vasárnap
14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
A DVSC eddigi meccseinek eredménye:
- ZTE–DVSC 3–3
- DVSC–MTK 1–0
- KBSC–DVSC 1–2
- DVSC–Nyíregyháza 1–2
- Puskás Akadémia–DVSC 1–2
- DVSC–Ferencváros 0–3
- MOL Magyar Kupa: Veszprém-DVSC 0–2
- Kisvárda-DVSC 0–1
