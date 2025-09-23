Bognár, Rúsz és Bogár: A triumvirátus újabb súlyos tévedése (?) – Fotó!

Az előző fordulóban a Fizz Ligában egy találattal jobbnak bizonyult a Debreceni VSC szomszéd vármegyei riválisánál a Kisvárdánál. A meccs azonban sokkal simább is lehetett volna, ha a mélyen tisztelt játékvezetők kiszúrtak volna egy teljesen egyértelmű szituációt…

Debreceni VSC: Bognár Tamás, Rúsz Márton és Bogár Gergő valóban tévedés történt?

Forrás: Napló-montázs

Debreceni VSC: Hazánk legkiválóbb játékvezetői dirigáltak

Az előző és az azt megelőző szezonokban is többször foglalkoztunk a játékvezetőkkel. Egyszerűen azért, mert a sportszeretőket minden is érdekli. Több Debreceni VSC szurkoló előre félt, amikor kiderült: a rangadó sípmestere Bognár Tamás lesz, a negyedik játékvezető Rúsz Márton, míg a VAR-szobában Bogár Gergő igyekezett sasszeműen kiszúrni minden apróságot a pályán. Ez eleinte működött is, de a második félidő elején Bárány Donát kapott nagyszerű labdát, de a menteni igyekvő kisvárdai védő – amennyiben a brutális belépőt lehet mentésnek nevezni, köze nem volt a labdához – valósággal letarolta, felrúgta a „lelátóra” a DVSC saját nevelésű támadóját. Nyugodtan figyelhette mindenki a történéseket, biztosak lehettünk a piros lapban: nyilvánvaló gólhelyzet volt, a belépő pedig egészen egyszerűen brutális volt, nincs szebb szó. Kiállítás helyett azonban jött a remek ítélet: les és szabadrúgás kifelé! Mondhatnák a cívisvárosi szurkolók, hogy meglepődtek, érdemes megnézni a drukkerek véleményét a klub hivatalos posztja alatt az esettel kapcsolatban. A közvetítés alatt pedig egy képkockát sem lehetett látni, amikor vonalazva megbizonyosdhattak volna a szimpatizánsok a leshelyzetről – nem volt aktív a les – és talán több alkalommal sem szabadulnának el az indulatok egy-egy meccsen.

Bárány Donát vélhetően nem volt lesen, de többen másképp látták. Forrás: DVSC

Természetesen mindenki hibázhat – ha hiba volt, de nehéz ezt máshogyan látni –, csak kérdezzük mi, hozzá nem értők: mire való a VAR? Csak a szerencsén múlott, hogy a válogatott meghívóra joggal pályázó center nem sérült bele súlyosan az esetbe, emellett pedig a szabály szerint csak az a testrész számít a lesszabálynál, amellyel érvényes gólt lehet szerezni, Bárány Donátnak pedig egyik ilyen testrésze sem volt a felezővonalon túl. A laikus kérdés: miért is volt les? Persze, hamar költői lesz…

Nézzük a tényeket: tizenkét esztendő után kezdett ennyire jól a Vasutas, ennek eddigi eredménye a második hely. Reméljük, a jó teljesítmény mellett egyszer a szerencse is a klub mellé áll.