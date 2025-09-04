szeptember 4., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Ekkor léphetnek pályára a válogatottban a DVSC játékosai!

A héten nincs magyar bajnoki mérkőzés, a válogatottaké a főszerep. A Debreceni VSC-ből öt játékost hívtak be a felnőtt, illetve U21-es nemzeti együttesekhez, a pontos programjukat a dvsc.hu közölte.

Amos Youga a Közép-afrikai Köztársaság válogatottjával Madagaszkár és a Comore-szigetek együttese ellen játszhat. Josua Mejíasnak Venezuelával Argentínában mutathatja meg tudását.

A magyar U21-es válogatott keretre, így Szűcs Tamásra és Vajda Botondra is komoly feladat vár, a gárda megkezdi az Európa-bajnoki kvalifikációt. Az első mérkőzés szeptember 9-én, kedden 18 órakor lesz Litvániában.

Vjacseszlav Kulbacsuk az ukrán U21-es válogatottba kapott meghívót. Tercza Gergő, Egri Imre és Mona Árpád az U19-es válogatott tagjaként a rangos Vilotic-emléktornán szerepel majd Szerbiában.

 

